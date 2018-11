Flächendeckende Versorgung

Der vierte Defibrillator wurde vergangene Woche in Spertendorf angebracht, der fünfte sollte demnächst von Gemeinde und Tourismusverband für den Dorfkern angekauft werden. Für eine flächendeckende Versorgung wären laut Rotem Kreuz Kirchberg zehn Defibrillatoren wünschenswert.



Kirchberg | Nach dem Ortsteil Aschau (beim Feuerwehrhaus), der Weiler Skirast (bei der Bushaltestelle) und bei der Rot-Kreuz-Stelle in der Aschauer­straße gibt es nun auch in Spertendorf einen öffentlich und 24-Stunden zugänglichen Defibrillator. Möglich gemacht haben diese lebensrettende Maßnahme fünf Sponsoren – Kasplatzl, Kitzbüheler Alpen Cross Center, Möbel Montage Lechner Rudi, Raumausstatter Reitstätter und die Bastelrunde Gatterer.



„Um das gesamte Gemeindegebiet abdecken zu können, wären zehn dieser Geräte notwendig“, erklärt Andreas Werl­berger, Ortstellenleiter-Stellvertreter des Roten Kreuzes Kirchberg und Manfred Hechenberger (Dienstführer) ergänzt: „Es gibt zwar noch einige Defibrillatoren in privaten Einrichtungen, jedoch sind diese nicht 24-Stunden täglich verfügbar.“



Zur Montage des Gerätes waren auch die Sponsoren geladen, die neben den Informationen zum Defibrillator auch eine kurze Einschulung erhielten. „Im Grunde kann man nichts falsch machen. Das Gerät sagt die notwendigen Schritte an, zudem unterstützt auch der Mitarbeiter der Leitstelle die Erste-Hilfe-Maßnahmen durch genaue Anweisung und bleibt bis zum Eintreffen der Rettung auch am Telefon“, erzählt Hechenberger.



Im Ernstfall gibt es zudem auch Hilfe durch die „First Responder“. Acht Personen von der Rot Kreuz Ortsstelle Kirchberg stehen in ihrem Einsatzgebiet als Ersthelfer zur Verfügung. Mittels Pager und APP werden die „First Responder“ über die Einsätze informiert und wer sich am Nächsten befindet, eilt sofort zur Ersten Hilfe. Elisabeth M. Pöll