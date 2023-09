Fit in den Herbst mit einem starken Immunsystem

Erkältung im Anflug? Die Jahreszeit der Erkältungen und Infekte steht bevor. Die Natur gibt uns etliche Mittelchen in die Hand, um sich gut gegen den Angriff der Erreger zu wappnen.



Kitzbühel | Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken – und der Alltag geht nach dem Urlaub wieder los. Man geht wieder ins Büro, die Kinder in die Schule und in den Kindergarten und zack: Schon hustet die ganze Familie, die Nasen laufen und die ersten Erkältungen bahnen sich an. Doch die Natur gibt uns gerade im Herbst viele kleine Helferlein in die Hand, um unser Immunsystem für die kalte Jahreszeit zu stärken und so viele Infektionen gar nicht aufkommen zu lassen. Denn Vorbeugen ist immer noch die beste Medizin.



Eine wunderbare Unterstützung ist das sogenannte Oxymel, ein Kräuterextrakt in naturbelassenem Apfelessig und Honig. Dieses natürliche Heil- und Stärkungsmittel war schon in der Antike sehr beliebt, setzt sich aus den griechischen Worten „oxy“= sauer und „meli“= Honig zusammen und bedeutet so viel wie Sauerhonig. Ein Oxymel hat aufgrund seiner Zutaten einen sauren pH-Wert, wird aber basisch verstoffwechselt und unterstützt daher eine basische Ernährung. Die Liste an Krankheiten, bei denen Sauerhonig Linderung verschafft, ist lang. Er hat verdauungsfördernde, desinfizierende und antibakterielle Eigenschaften, zudem lässt er sich wunderbar selbst herstellen und ist auch bei Kindern sehr beliebt. Ein Oxymel kann ganz einfach prophylaktisch in die Ernährung eingebaut werden, zum Beispiel als Beigabe zum Salatdressing oder als Erfrischungsgetränk. Schon die Kombination von Essig und Honig wirkt stärkend für die Verdauung und das Immunsystem, den Extrakick geben die darin ausgezogenen Wirkstoffe der Kräuter, die man flexibel anpassen kann. (siehe Basisrezept anbei)



Holler, die Gesundheitsfee

Ein Heilmittel, das gerade auch in unseren Gefilden schon seit Generationen über den Winter hilft, ist der Saft der Holunderbeere – Holunderbeeren sind Erkältungsbeeren. Der Saft ist eine wirkungsvolle Erkältungsprävention, wirkt entzündungshemmend, antioxidativ, wirkt schleimlösend bei Husten und unterstützt die Verdauung und die Harnwege. Auch Kinder trinken diesen gerne – in der Prophylaxe allerdings nur ein Glas pro Tag, da er in höherer Dosierung auch schweißtreibend und fiebersenkend wirkt – was man sich dann aber im Krankheitsfall zu Nutze machen kann. Wunderbar schmeckt er auch in Smoothies oder Joghurt gemischt. Wichtig ist bei der Zubereitung, dass die rohen Holunderbeeren aufgrund des enthaltenen Sambunigrin giftig sind, sie müssen unbedingt für 15-20 Minuten über 80 Grad erhitzt werden. Die Beeren sind sehr vitaminreich, enthalten besonders viel hilfreiches Vitamin C und wertvolle Antioxidantien.



Gesunder Geist

So manchen überkommt nach dem Sommer ein Anflug an Herbstdepression. Zudem sind gerade beim Schulstart oft eine Extraportion Konzentration und Gehirnnahrung gefragt – da hilft Hafer! In diesem Getreide stecken eine Menge komplexe Kohlenhydrate und Vitamin B1 – das hilft den Gehirnzellen auf die Sprünge, beruhigt aber auch so manches nervöse Bauchgrummeln und regt zudem die Produktion von Glückshormonen an. Gerade in Form von Haferkeksen oder einem Frühstücksporridge ist die Einnahme ein genussreiches Kinderspiel. Und was gibt es Besseres für die Gesundheit als Glücklichsein! est



Basisrezept - Oxymel

Zutaten

2 Teile (200 ml) naturbelassener Apfelessig

6 Teile (600 g) Honig

1 Teil (100 g) Kräuter

1 leeres Schraubglas



Zubereitung

Schraubglas mit kochendem Wasser desinfizieren. Kräuter der Wahl zerkleinern und in das Glas geben. Mit Honig und Essig übergießen und vermischen. An einem dunklen Platz rund vier Wochen ziehen lassen. Gelegentlich schütteln um die Inhaltsstoffe zu lösen. Kräuter abfiltern und die Flüssigkeit in einem sauberen Glas aufbewahren. Der Sauerhonig ist bei Zimmertemperatur und dunkel gelagert mindestens ein Jahr haltbar.



Dosierung

Als Salatdressing-Beigabe ganz einfach in die Ernährung integrieren, schmeckt auch mit Mineralwasser aufgespritzt als Erfrischungsgetränk. Als Kur und zur Stärkung des Immunsystems zwei bis drei Esslöffel etwa eine halbe Stunde vor dem Essen in einem Glas Wasser trinken.



Grundsätzlich können alle Heilkräuter für ein Oxymel verwendet werden, je nach Anwendungsgebiet zum Beispiel: Fichtenspitzen, Spitzwegerich, Salbei und Thymian helfen bei Husten und Schnupfen, Kapuzinerkresse, Kren und Ingwer für das Immunsystem, Holunderblüte bei Fieber, Hagebutten wirken entzündungshemmend.