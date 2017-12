Firstfeier für die 5-Euro-Wohnungen

Seit vergangener Woche schmückt der „Firstbaum“ das Wohnbauprojekt 5-Euro-Wohnungen der WE.

Kitzbühel | Der Fertigstellung einen großen Schritt näher gerückt ist man beim Wohnbauprojekt der 5-Euro-Wohnungen. Vergangene Woche wurde die Firstfeier abgehalten.



Als durchaus einzigartig bezeichnet werden kann das neue Wohnprojekt der WE im Südwesten des Gemeindegebietes Staudach/Einfang. Die vom Land Tirol objektgeförderte Wohnanlage – die Wohnbauförderung beträgt 2,8 Mio. Euro – bei der die Bruttomiete den Richtlinien der Wohnbauförderung mit 5-Euro-Miete entspricht, wird durch eine intensive Zusammenarbeit der Stadtgemeinde mit der WE ermöglicht.



Insgesamt umfasst das mit 4,2 Mio. Euro veranschlagte Projekt 32 Wohneinheiten sowie 38 Pkw-Stellplätze (alle oberirdisch) und wird Ende 2018 übergeben. E. M. Pöll, Foto: WE-Tirol