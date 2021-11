Film ab für Kinder und Jugendliche

Das Kinder- und Jugendfilmfestival in der Alten Gerberei wird zur Cineale und präsentiert hochwertige Filme für junges Publikum.



St. Johann | Von 5. bis 21. November heißt es für alle jungen Cineasten: Film ab! Mit frischem Wind und neuem Look präsentiert der Verein young-star großes Kino v.a. für junges Publikum und Familien. Auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder aus der Region sind wieder gern gesehene Gäste bei eigenen Schulkinovorführungen.

Die spannenden wie lustigen Filme, aber auch solche, die zu angeregten Diskussionen einladen, sollen zum gemeinsamen Kinoerlebnis mit nachhaltiger Wirkung werden.

Nachhaltiges Kinoerlebnis

Mit ausgewählten Filmen begeben wir uns auf traumhafte Reisen bis ins Weltall, treffen wunderliche Wesen und mutige junge Menschen, die den Wert von Familie, Freundschaft und Zusammenhalt erkennen. Wir erleben Filme, die uns über Konsumverhalten und Nachhaltigkeit, Umweltverschmutzung und Ausgrenzung nachdenken lassen. Wir werden Wegbegleiter junger Erwachsener auf der Suche nach ihrer Bestimmung.

Spannendes Rahmenprogramm

Neben den filmpädagogischen Angeboten für Schulen bietet die CINEALE auch zum Publikumsfilm „Madison“ ein spannendes Rahmenprogramm: die österreichische MTB Staatsmeisterin Lisi Osl aus Kirchberg i.T. kommt zum Livegespräch auf die Bühne und beantwortet gerne allen Sport- und Filmfans Fragen zum Thema Mountainbiken und Downhill.



Gut vorbereitet ins Kino

Mit gut durchdachten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ist die Alte Gerberei in St. Johann i. T. bestens auf ihr junges Kinopublikum vorbereitet. Daher wird bei allen Veranstaltungen beim Eintritt ab dem vollendeten 12. Lebensjahr ein 3-G-Nachweis benötigt, Reservierung wird erbeten. Die aktuell gültigen Sicherheitsmaßnahmen sowie alle Infos zum Programm sind auf www.youngstar.at abrufbar. Werbung

Bild: Madison - Ungebremste Girlpower. Foto: Farbfilm Verleih



Veranstalter, Info, Karten

Verein youngstar in Zusammenarbeit mit Musik Kultur St. Johann und Jugendzentrum St. Johann, Alte Gerberei, Lederergasse 5, 6380 St. Johann i. T., Tel: 05352/62184, info@youngstar.at



Programm:

SA, 6. November 15 Uhr, Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen (ab 6 J.)



SA, 6. November 17.30 Uhr, Madison – Ungebremste Girlpower (ab 9 J.)

Im Anschluss Publikumsgespräch mit Lisi Osl.



SO, 14. November 15 Uhr, Coco – Lebendiger als das Leben (ab 8 J.)

in Kooperation mit Sound and Vision



SA, 20. November 16 Uhr, Alfons Zitterbacke (ab 8 J.)



SO, 21. November 16 Uhr, Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe (ab 7 J.)



Schulvorführungen

BILDERBUCHimKINO // Mina und die Traumzauberer // Wall∙E // Zu weit weg // Als Hitler das rosa Kaninchen stahl // The Peanut Butter Falcon // 100 Dinge // Gipsy Queen // About Ray // The Drummer and the Keeper // L’Etudiante et Monsieur Henri // L’ora legale