Filip Misolic mit Wildcard

Die zweite der von den Veranstaltern zu vergebende Wildcard für das Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel geht an den Vorjahresfinalisten Filip Misolic.

Kitzbühel | Der 21-jährige Steirer präsentiert sich fünf Tage vor Turnierstart in Kitzbühel in sehr guter Form, konnte sich unter anderem mit einem Sieg gegen Lajovic ins Viertelfinale des ATP250-Turniers in Bastad spielen und steht nun nach überstandener Qualifikation im Hauptbewerb von Umag. „Filip hat sich die Wildcard absolut verdient und im vergangenen Jahr gezeigt, dass er nicht nur in Kitzbühel ausgezeichnet aufspielen kann, sondern auch starke Nerven bewiesen. Er hat uns alle überrascht und begeistert“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch. 2022 herrschte in Kitzbühel Misolic-Mania, als der Steirer -mit einer Wildcard versehen- bei seiner ATP-Premiere in Kitzbühel unter anderem Lajovic und Hanfmann im Viertel- und Semifinale schlug und erst im Finale von Roberto Bautista Agut gestoppt wurde.

Begeisternd ist auch das Stichwort, das im Moment auf Sebastian Ofner zutrifft. Der 27-jährige Steirer spielt die beste Saison seiner Karriere und zeigt sich nicht erst seit seinem French-Open-Achtelfinaleinzug in Hochform. Die Weltrangliste weist ihn als Österreichs aktuell besten Spieler auf Rang 52 aus. Nach Kitzbühel wird Ofi erstmals als gesetzter Spieler reisen: „Ofi hat die Fans bei uns schon einmal begeistert, als er 2017 ins Halbfinale eingezogen ist. Er fühlt sich wohl in Kitzbühel“, freut sich auch der Turnierdirektor auf das Antreten der österreichischen Nummer eins beim Heimturnier.

Spannende Doppel-Premiere von Dominic Thiem und Sebastian Ofner auf ATP-Ebene

Freuen dürfen sich die österreichischen Tennisfans außerdem auf die beiden besten Spieler des Landes, die auch im Doppel antreten werden: Dominic Thiem und Sebastian Ofner versuchen bei ihrer gemeinsamen Premiere auf ATP-Ebene die beiden topgesetzten Landsmänner Erler und Miedler zu fordern. Zuletzt war Thiem im Doppelbewerb von Kitzbühel 2016 zu sehen, als er an der Seite von Dennis Novak knapp am Turniersieg vorbeigeschrammt war. Für Erler und Miedler hingegen begann in Kitzbühel mit ihrem Turniersieg 2021 eine Erfolgsgeschichte im Doppel. Mittlerweile zählen der Tiroler und der Niederösterreicher zur erweiterten Weltspitze und stehen im Race auf Rang 15. Die zweite Doppel-Wildcard geht an ein weiteres österreichisches Doppel: An Jurij Rodionov und Neil Oberleitner.

Die Erfolge der Österreicher kurbeln auch den Kartenvorverkauf beim Generali Open Kitzbühel (29. Juli bis 5. August) an: Von Donnerstag bis Samstag sind nur noch Restkarten erhältlich. Fest steht, dass Dominic Thiem sein Erstrunden-Duell am Dienstag, um 19.30 Uhr, im Rahmen einer Nightsession bestreiten wird.

Bild: Vor ausverkauften Rängen begeisterte Filip Misolic im vergangenen Jahr mit seinem Finaleinzug. Foto: Mia Knoll