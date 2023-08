Feuerwehrjugend trotzte der Hitze

Tolle Leistungen zeigten die Jugendfeuerwehrgruppen aus Erpfendorf und Waidring beim Bundesbewerb in Lienz.

Monatelang wurde trainiert und geübt – bereits beim Landesbewerb zeigte der Feuerwehrnachwuchs aus Erpfendorf und Waidring Top- Leistungen. Die beiden Jugendgruppen waren zwei von sieben Gruppen, die sich für den Bundesbewerb am Wochenende in Lienz qualifiziert hatten. Nach 19 Jahren fand dieser erstmals wieder in Tirol statt.

Das Lienzer Dolomitenstadion wurde zur Bühne für 600 Jugendliche aus ganz Österreich. Mitten drin Anne-Marie Ebner, Thomas Leo, Valentin Krimbacher, Samuel Schaflechner, Fabian Schrott, Severin Krimbacher, Marcel Nothdurfter, Martin Leo, Nicolei Bielfeldt und Fabio Felice mit Betreuer Benjamin Rabl für die Feuerwehr Erpfendorf sowie Daniel Auer, Vanessa Ortner, Maximillian Unterrainer, Jonas Wörter, Nick Würtl, Noah Krepper, Benjamin Reiter, Simon Wimmer, Samuel Zechner und Daniel Meikl mit Betreuer Hans-Peter Zelger aus Waidring.

Bezirkskommandant Martin Mitterer sowie sein Stellvertreter Andreas Schroll sowie Abschnittskommandant Michael Schenk feuerten die Jugendlichen an, die unter anderem schnellstmöglich eine Schlauchleitung legen, Hürden überspringen oder Knoten richtig knüpfen mussten.

„Es ist beeindruckend, wenn man den Jugendlichen zuschaut. Die Motivation, die Konzentration, die Anspannung – da merkt man, wie viel ihnen dieser Bewerb bedeutet. Die Leistungen aller Gruppen sind hervorragend, für den Sieg sind oft minimale Faktoren ausschlaggebend. Das zeigt die flächendeckend hohe Qualität unserer Jugendarbeit“, so Bewerbsleiter Robert Unterlechner. Einer der Bewerter war mit Martin Schreder – er ist Bezirksjugendsachbearbeiter – auch aus dem Bezirk Kitzbühel. Die Gruppe aus Erpfendorf landete auf dem 27. Rang, die Waidringer auf dem 40. Platz.

Temperaturen jenseits der 30 Grad sorgten für besonders herausfordernde Bewerbsbedingungen. „Die Sonne brannte auf den Bewerbsplatz, die Jugendlichen und Bewerter hatten neben der brütenden Hitze der Tiroler Sonne aber auch die wundervolle Kulisse der Lienzer Dolomiten. Diese und die zahlreichen Schlachtenbummler und Fans der Jugendlichen machten die Anstrengungen des Bewerbs wett“, war Tirols Landes-Feuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter voll des Lobes.