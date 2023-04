Feuerwehr versammelte sich

Die Freiwillige Feuerwehr Westendorf hielt bei der Jahreshauptversammlung Rückschau auf das abgelaufene Jahr im Zeichen von Schutz und Hilfe für die Bevölkerung.



Westendorf | Kommandant Martin Antretter, der unter anderem Bürgermeister Rene Schwaiger, Pfarrer Roland Frühauf und Bezirkskommandantstellvertreter Andreas Schroll begrüßen konnte, berichtete von 67 Einsätzen im Jahr 2022. Davon waren 19 Brandeinsätze, 48 technische Einsätze und neun Fehlalarme, bei denen die Mitglieder 302 Einsatzstunden ableisteten.Weiters verzeichneten die Mitglieder im vergangenen Jahr 2.400 Übungsstunden. 13 Lehrgänge wurden an der Landesfeuerwehrschule in Telfs besucht. Das Atemschutzleistungsabzeichen in Bronze wurde von Markus Fuchs, Andreas Olsacher und Josef Berger jun. beim Leistungsbewerb in Kirchberg errungen.



Beförderungen und Ehrungen standen auch dieses Jahr wieder auf der Tagesordnung. Angelobt wurden Andreas Fohringer und Sebastian Kober.

Zum Oberlöschmeister wurde Bernhard Simbeni befördert.

Für 40-jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen wurde Anton Fuchs jun. und für 50-jährige Tätigkeit Mattheus Leitner und Jakob Margreiter ausgezeichnet.

Für 60-jährige Tätigkeit in der Wehr bekam Franz Fuchs das Ehrenzeichen des Tiroler Landesfeuerwehrverbandes.



Der Bezirksfeuerwehrverband ehrte Rudi Krimbacher, Walter Leitner-Hölzl, Rudi Luxner, Gerhard Pöll, Markus Pöll und Christian Steindl mit dem Verdienstzeichen Stufe 1 in Gold für die längjährige Ausübung ihrer Funktionen.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen wieder Neuwahlen an. Das neu gewählte Kommando – erneut unter der Führung von Kommandant Martin Antretter – mit Kommandantstellvertreter Markus Aschaber, Schriftführer Daniel Artner und Kassier Richard Hausberger wurde dabei bestätigt bzw. neu gewählt.



Zum Schluss der Versammlung bedankte sich Kommandant Antretter bei Feuerwehrmännern, Gemeinde sowie Bergrettung und bat um weiterhin gute Zusammenarbeit für die nächsten fünf Jahre.

Bild: Die geehrten Mitglieder der Feuerwehr Westendorf. Foto: FFW Westendorf