Festakt für verdiente Nuaracher

Der St. Ulricher Ausschuss für Jugend, Sport und Mobilität unter der Führung von Obmann Christoph Pirnbacher veranstalte eine sehr stimmungsvolle Sportler- und Funktionärs-Ehrung.



St. Ulrich |Zu Beginn sprach Bürgermeister Martin Mitterer einleitende Worte und freute sich über die Anwesenheit von LA Katrin Brugger, die gemeinsam mit ihm die Ehrungen der Sportler und Funktionäre durchführte. „Es freut mich sehr, dass von Jung bis Alt so viele unserer Einladung gefolgt sind und wir diese Ehrung in so würdigem Rahmen durchführen dürfen,“ so der Ortschef.



Sportler aus allen Bereichen geehrt

Die St. Ulricher Sportler wurden für ihre Erfolge in den letzten drei Jahren geehrt. In Ski Alpin wurden Landescup-Siegerin Klara Huber und Bezirksmeister Paul Günther ausgezeichnet. Im Bereich Ski Nordisch wurden der Biathlon-Olympiateilnehmer Patrick Jakob sowie die Tiroler Meister in der Langlaufstaffel Johann Eder und Georg Wörter geehrt. Weiters die ÖM Biathlon Schüler und Tiroler Meisterin Eva Weigl sowie Skibergsteiger Simon Widmoser und Tiroler Meister im Biathlon, Lukas Weißbacher.



Die Eisschützen wurden für den Tiroler Meistertitel und damit verbundenem Aufstieg in die Bundesliga geehrt. Zahlreiche Nuaracher Bulls erhielten ihre Auszeichnung für die Erfolge in der Tiroler Eishockeymeisterschaft der U15 und U17. Clemens Schober vom BC Saustall Fieberbrunn wurde für seine zahlreichen Billard-Erfolge gefeiert. Simon Heigl, Andreas Brem und Mario Würtl waren im Dart mit Meistertitel in der Salzburger R Liga erfolgreich.



Auch Funktionäre ausgezeichnet

Die Funktionäre wurden für ihre jahrzehntelange, ehrenamtliche Tätigkeit mit den Ehrenabzeichen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet – darunter auch Konrad Pogrielz für 50 Jahre beim SC St. Ulrich. Armin Hoyer