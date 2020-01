Festabend für 100 Mitarbeiter

Eine in Österreich beispiellose und bereits im Vorjahr ins Leben gerufene Initiative wird am 14. Jänner in Kirchberg fortgesetzt: Hoteliersfamilien bedanken sich bei ihren Mitarbeitern für Engagement, Einsatz und Loyalität auf ganz besondere Art und Weise.



Kirchberg | „Mitarbeiter sind unser höchstes Gut“, wird Wolfgang Hagsteiner, Seniorchef des Hotels Furtherwirt in Kirchdorf und Vorstand der KitzIntensiv-Gruppe, nicht müde zu betonen. „Als Hoteliers können wir nur so gut sein, wie es auch unsere Mitarbeiter sind.“

Attraktive Arbeitgeber

KitzIntensiv, eine seit zwölf Jahren bestehende Einkaufs- und Dienstleistungsgruppe, die sich aus 15 renommierten Hotels und zwölf Unternehmerfamilien im Bezirk Kitzbühel sowie in Ellmau zusammensetzt, versteht sich als attraktiver Arbeitgeber. Leistungsgerechte Entlohnung über dem Kollektiv, geregelte Arbeitszeiten, ansprechende Unterkünfte mit TV und Internetzugang sowie Top-Verpflegung, Gratis-Benützung der Wellnesseinrichtungen und weitere Benefits gehören in allen 15 KitzIntensiv-Häusern längst zum Standard. Ein respektvolles Miteinander zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist in den KitzIntensiv-Mitgliederbetrieben gelebter Alltag.

Um ihre persönliche Wertschätzung noch mehr hervorzuheben, haben die Hoteliers im Vorjahr einen außergewöhnlichen und viel beachteten Festabend für 100 der mehr als 300 KitzIntensiv-Mitarbeiter aus der Taufe gehoben, der Kitzbüheler Anzeiger hat berichtet. Die Geladenen erwartete ein breites Programm mit Aperitif, Abendessen, großer Tombola, musikalischer Unterhaltung und vor allem ein kollegiales und geselliges Beisammensein mit den Unternehmerfamilien in einem besonderen Rahmen. Da die Premierenveranstaltung derart großen Anklang fand, wird diese österreichweit einzigartige Aktion heuer fortgesetzt, freuen sich Hagsteiner und sein Vorstandskollege Paul Steindl, Seniorchef vom Hotel Sonne in Kirchberg. Für das zweite Event am 14. Jänner 2020 im Hotel Sonne wurden weitere 100 Mitarbeiter per Losentscheid 2020 nominiert.

Neue Gästeliste erstellt

Als Grundlage für das Auswahlverfahren wurde unter dem Dach der Einkaufsgenossenschaft Hogast der jeweilige Umsatz eines Hotels mit einer Schlüsselzahl geteilt. So konnte pro Unternehmen eine faire Gäste-Anzahl für den Mitarbeiter-Abend ermittelt werden.

Den Höhepunkt des Fest-abends wird erneut die Ziehung von 100 hochwertigen Tombolapreisen bilden. Die Gastgeber haben bereits dafür gesorgt, dass jeder ihrer Gäste ein Geschenk mit nach Hause nehmen kann. „Die Tombolapreise sollen eine Belohnung für die erbrachten Leistungen in unseren Betrieben sein. Dafür bildet die KitzIntensiv-Gruppe laufend Rücklagen“, betonen Steindl und Hagsteiner.

Die KitzIntensiv-Gruppe wolle sich bei allen Mitarbeitern für Leistungsbereitschaft, Engagement und Loyalität bedanken. Alexandra Fusser

100 Tombolapreise für 100 Mitarbeiter werden auch heuer wieder von Wolfgang Hagsteiner (l.) und Christina Steindl überreicht. Foto: KitzIntensiv