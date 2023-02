Feller startet mit Solo-Single durch

Geschrieben und performed von Manuel Feller, aufgenommen und umgesetzt mit befreundeten heimischen Musikern: Fellers erste Single ist eine Hommage an den Schnee und an die gute Zeit mit Freunden beim Skifahren und Snowboarden.



Fieberbrunn | Dass Manuel Feller nicht nur einen schnellen Schwung hat, sondern auch eine schnelle Zunge, wenn er zu seinen geliebten Rhythms und Beats performed, wissen seine Fans schon lange. Neu ist aber, dass der Reggae-Fan nun seine erste, von ihm selbst geschriebene Single mit dem passenden Titel „Frau Holle“ veröffentlicht: „Der Winter ist zurück und passend dazu darf ich meine erste Solo-Single releasen. Frau Holle erzählt von der Freude über den Schnee und den Spaß, den man mit Freunden beim Skifahren oder Snowboarden hat“, erzählt Feller stolz.

Impulse kamen von den jüngsten Fans

Die Idee und Inspiration für das Tonstudio kamen unter anderem von seinen jüngsten Fans: „Ich habe ja schon einige Kostproben auf Instagram geteilt und gutes Feedback erhalten, darunter auch viele Rückmeldungen von Eltern, die mir Videos geschickt haben, auf denen ihre Kids mitsingen. Die Eltern haben mich dann gefragt, ob es die Songs auch irgendwo zum Download oder Streamen gibt.“



Nach dem Nightrace in Schladming, so Feller, habe er ein paar Tage Zeit gehabt, diese Idee in die Tat umzusetzen: „Die Single ist in drei Tagen entstanden, auch dank der Unterstützung durch befreundete Reggae-Musiker – von den Instrumental-Parts bis zum Cover“, so Feller. Inspiration und Muse zum Texten seiner Songs findet Feller im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße: „Ich habe mich vor Jahren in diese Art von Musik verliebt. Für mich ist es ein super Zeitvertreib. Wir sitzen sehr viel im Auto. Statt Radio oder Playlists laufen bei mir dann die Rhythms und Beats und ich singe bzw. rappe, über Themen, die mir gerade in den Sinn kommen. Manchmal ist was dabei, das mir gefällt und ich dann auch mit der Öffentlichkeit teile.“

Ins Musikgeschäft einsteigen oder sich mit der Musik gar ein zweites Standbein schaffen, will der Pillerseetaler aber nicht: „Wenn Menschen durch mich auf diese Art von Musik kommen, Freude daran haben, lachen und mitviben, dann ist das mehr als genug für mich.“

„Musik ist kein zweites Standbein“

„Frau Holle“, Manuel Fellers erste Solo-Single, ist seit Montag, 6. Februar, verfügbar bei ITunes, Spotify und youtube. Im Flaggenwald der alpinen Ski-WM in Frankreich wird Feller übrigens erst am 17. Februar (Riesentorlauf) sowie am 19. Februar (Slalom) zu sehen sein. KA/ali

Bild: Manuel Feller veröffentlicht seine erste eigene Musik-Single. Foto: Claudia Egger