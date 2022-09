Feier für den Kirchdorfer Pfarrer

Zu seinem doppelten Jubiläum wurde dem langjährigen Kirchdorfer Pfarrer Georg Gerstmayr von der Pfarrbevölkerung gratuliert.



Kirchdorf | Fast genau vor zwanzig Jahren, am 1. September 2002, übernahm der beliebte Seelsorger die Pfarre Kirchdorf/Erpfendorf. Zuvor wirkte er in Kitzbühel, Saalfelden und sechs Jahre in Brandenberg. Heuer feierte der aus Bayern stammende Geistliche aber auch sein 30-jähriges Priesterjubiläum, denn am 29. Juni 1992 wurde er im Salzburger Dom zum Priester geweiht.



Agape und Geschenkübergabe

Nach dem von den Stampfeggler Bläsern umrahmten Abendgottesdienst gratulierte ihm PGR-Obmann Christian Bucher zu diesen zwei besonderen Jubiläen. Er bedankte sich auch herzlich für sein langjähriges umsichtiges Wirken in der Kaisergemeinde.



Gemeinsam mit der Pfarrbevölkerung wurde danach bei einer kleinen Agape im Pfarrsaal gefeiert. Bei diesem netten Zusammensein freute sich der Kirchdorfer Pfarrer über die vielen Gratulationen und die von PGR-Obmann Christian Bucher, PKR-Obmann Gidi Zaß sen. und Vize-Bgm. Robert Jong überreichten Geschenke. gs