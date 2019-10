Fast 700 Starter beim 2. Gamstrail

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist mit der zweiten Auflage des Gamstrail Kitzbühel am Samstag, 21. September, der im Trend liegende Sport Trailrunning endgültig in den Kitzbüheler Alpen angekommen. An die 700 Starter wählten aus fünf Distanzen und strahlten mit der Sonne um die Wette.



Kitzbühel | Perfekte Bedingungen erwarteten die nahezu 700 Starter beim 2. Gamstrail Kitzbühel, der am vergangenen Wochenende in den Kitzbüheler Südbergen stattfand. Neben einer Wanderdistanz über 25 km konnten die TeilnehmerInnen aus vier verschiedene Trailrunning Strecken mit 5, 22, 35 und 46 Kilometer wählen. Vor allem die Königsdisziplin über anspruchsvolle 46 km verlangte den TeilnehmerInnen alles ab. Letztlich durften Lukas Gasser (U40) und Franz-Josef Kisch (Ü40) über den Tagessieg jubeln. Bei den Damen gelang diese Glanzleistung Anita Eckerstorfer (U40) und Simone Philipp (Ü40). Aber nicht nur auf der Langstrecke wurde gejubelt. Alle Finisher wurden im Start- bzw. Zielgelände der Kitzbüheler Hornbahnen herzlich empfangen. Ergänzend zu den Hotspots am Berg waren dort Fans und Betreuer hautnah am Geschehen mit dabei und feierten gemeinsam bei der abschließenden Gamstrail Party. Großer Dank gebührt allen Grundstückseigentümern, freiwilligen Helfern, Rettungsmannschaften, Sponsoren und Partnern, ohne die der 2. Gamstrail nicht erfolgreich absolviert hätte werden können.

Nach dem Trail ist vor dem Trail

Alle Ergebnisse in den verschiedenen Klassen sind online unter www.gamstrail.at, ebenso wie die Anmeldung zum 3. Gamstrail Kitzbühel am Samstag, 19. September 2020, abrufbar.



Daten&Fakten - Klassensieger Gamstrail 2019

5K männlich: Hans-Peter Innerhofer (U40), Günther Laimer (Ü40); 5K weiblich: Sandra Koblmüller (U40), Sabine Luidl (Ü40); 22K männlich: Fabian Gering (U40), Josef Petz (Ü40); 22K weiblich: Sarah Dreier (U40), Romana Fritz-Winter (Ü40). 35K männlich: Ralf Birchmeier (U40), Hans Röll (Ü40). 35 K weiblich: Claudia Sieder (U40), Nicole Kufner (Ü40); 46 K männlich Lukas Gasser (U40), Franz-Josef Kirsch (Ü40); 46 K weiblich. Anita Eckerstorfer (U40), Simone Philipp (Ü40); 25 K Marsch männlich: Lukas Zatek (U40), Frank Cipin (Ü40); 25 K Marsch weiblich: Flavia Schnyder (U40), Margareth Seeber (Ü40). Alle weiteren Ergebnisse im Detail entnehmen Sie unter anderem der Homepage www.gamstrail.at. Dort besteht auch die Möglichkeit zur Anmeldung.



Eindrucksvolle Bilder boten sich beim Start der 35K Distanz. Nahezu 700 Sportbegeisterte ritterten in den Kitzbüheler Südbergen um die Bestzeiten. Nicht nur die Königsdisziplin verlangte den Teilnehmern einiges ab. Foto: Werlberger