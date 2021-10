Familientag auf der Hohen Salve

Hohe Salve | Am 03. Oktober 2021 verwandelt sich der Tiroler Aussichtsberg Hohe Salve und die kleinere Schwester, die Kleine Salve, in ein wahres Kinderparadies. Ein buntes Spielprogramm, kulinarische Highlights und spannende Attraktionen, wie das „HoLaRo“ Kasperltheater, Zauberer „Magic Armin“ und Sängerin „LUMINYA“ als Eiskönigin Elsa warten dort auf kleine und große Gipfelstürmer. Auch die flauschigen Lamas und Alpakas sind dieses Jahr wieder für Sie dabei!

Programm:

Gipfel Hohe Salve

11:00 Uhr Eröffnungsshow mit LUMINYA als Eiskönigin Elsa

14:00 Uhr Wiederholungsshow mit LUMINYA als Eiskönigin Elsa

An der Backstation der Gipfelalm Hohe Salve können sich Kinder an ihren eigenen Kreationen probieren und es sich schmecken lassen. Der Spielplatz „Salvi‘s Kraxxl Platzl“ lädt zum Spielen und Toben ein.



Alpengasthof Rigi 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr Lamawanderung



Berggasthof Tenn 12:00 Uhr Kasperltheater mit HoLaRo

13:30 Uhr Kasperltheater mit HoLaRo

15:00 Uhr Kasperltheater mit HoLaRo



Gipfel Kleine Salve Ab 11:00 Uhr stehen am Gipfel der Kleinen Salve diverse Spiele und Spielgeräte zur Verfügung. Darunter ein überdimensionales „Viergewinnt“, Pedalosparcour, Gaudiwurm, Bobby-Cars, Holzski für Zwei und Stelzen.

KRAFTalm 12:30 Uhr Zaubershow mit Magic Armin

14:00 Uhr Zaubershow mit Magic Armin

15:30 Uhr Zaubershow mit Magic Armin

Café Salvista Stadl

Beim Gleichgewichts-Parcour beim Niederseilgarten "Salvista-Garten" and der Talstation Salvistabahn in Itter ist Balance und Geschicklichkeit gefragt.

Die Bergbahn Hohe Salve in Hopfgarten und die Salvistabahn in Itter bringen Sie beim Familientag Hohe Salve ganz bequem dem Himmel ein Stück näher. Und das zu unschlagbaren Preisen! Denn beim Familientag erhalten Sie Ihr Tagesticket für die Salvenbahnen und die Salvistabahn zum halben Preis!

Für den Familientag Hohe Salve gilt die 3G-Regel für alle Personen ab 12 Jahren.

Bei schlechter Witterung wird der Familientag auf der Hohen Salve abgesagt.

Fotos: © Magdalena Laiminger