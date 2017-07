Fahrzeugabsturz in Jochberg

Jochberg / Am 11.07.2017 um ca. 21.30 Uhr fuhr eine 54-jährige deutsche Staatsbürgerin mit einem Pkw von der Jausenstation Trattenbach im Gemeindegebiet von Jochberg ins Tal. Im Fahrzeug hielten sich insgesamt acht Personen, darunter drei Kinder auf. Gegen ca. 21.45 Uhr kam die Lenkerin aus bisher noch nicht geklärten Umständen vom Fahrweg ab. Das Fahrzeug rutschte ca. 100 Meter über eine steile Böschung und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Eine Person wurde schwer und sechs Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehren Jochberg, Kitzbühel bzw. den Einsatzkräften der Rettungen Kitzbühel und Jochberg geborgen und in die Krankenhäuser St. Johann iT bzw. Mittersill eingeliefert.



Insgesamt waren 45 Mann der Feuerwehren Jochberg und Kitzbühel, 15 Mann der Rettungseinsatzstellen Kitzbühel und Mittersill sowie drei Mann der Bergrettung Jochberg im Einsatz. Die Erhebungen zur Klärung der Unfallursache sind noch im Gange.



Bearbeitende Dienststelle: PI Kitzbühel: Tel:: 059133/7200-100