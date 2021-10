Fahrraddiebstähle in Kirchberg

Kirchberg | In der Zeit zwischen 1. und 3. Oktober 2021 stahlen unbekannte Täter an zwei verschiedenen Orten in Kirchberg in Tirol insgesamt 3 versperrt abgestellte Fahrräder samt verschlossenem Fahrradschlössern. Durch die Tat entstand ein Schaden im oberen 4-stelligen Eurobereich.

PI Kirchberg in Tirol - 059133/70 - 7205