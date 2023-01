Fahrlässige Körperverletzung in Westendorf

Westendorf | Am 29.12.2022 war ein 50-jähriger niederländischer Staatsbürger mit seinen beiden Schäferhunden im Schigebiet Kitz-Ski-Welt unterwegs, wobei er die Hunde an einer Leine zusammengebunden hatte und an dieser Leine die Führungsleine angebracht hatte. Weil sich gegen 10.45 Uhr aus unbekannter Ursache die Führungsleine gelöst hatte, konnten die Hunde nicht mehr geführt werden und sie liefen die Piste hinunter.

Nachdem die Hunde auf eine niederländische Schifahrerin (22) aufgeschlossen hatten, lief ein Hund links und einer rechts an der Frau vorbei und stießen sie mit der Verbindungsleine, die sich auf Höhe der Beine befand, um. Die Frau erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades.

