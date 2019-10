Fahrerflucht in Reith

Reith | Ein PKW-Lenker kollidierte auf der Reither Straße heute, Freitag, 27. September, um ca. 6.30 Uhr, beinahe mit einem Motorradfahrer. Der unbekannte Fahrzeuglenker verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalles, bzw. der Fahrzeuglenker werden ersucht sich bei der PI Kitzbühel (059133/7200) zu melden.



Verletzungen unbestimmten Grades

Das 36-jährige Unfallopfer war mit seinem Motorrad in Richtung Going unterwegs, als der PKW-Lenker vom Ortsteil Boden in die Straße einbog, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Durch das Bremsmanöver kam der Motorradfahrer zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt.