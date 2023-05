Exzellenz beehrt die Gamsstadt

Die Statue des heiligen Michael hat bereits ihren festen Platz in der Krypta bekommen, das Programm für den Besuch von Kurienerzbischof Georg Gänswein ist fixiert: In der Pfarre Kitzbühel rüstet man sich für den Ehrengast aus dem Vatikan.



Kitzbühel | Im Pfarrhof läutet das Telefon unaufhörlich, aktuell ist Stadtpfarrer Michael Struzynski mit den Vorbereitungen für das bevorstehende Ereignis sehr beschäftigt. Wie berichtet, wird Kurienerzbischof Georg Gänswein, langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., für Firmung und Krypta-Weihe Mitte Mai in der Gamsstadt erwartet. Der Erzbischof freue sich schon sehr auf Kitzbühel, schildert Stadtpfarrer Michael Struzynski gleichermaßen freudig wie stolz, „er wird bereits am Donnerstag, 11. Mai, anreisen und im Pfarrhof Quartier beziehen“.

Der Erzbischof mischt sich unters Kirchenvolk

Abseits seiner offiziellen Aufgaben erwartet den Ehrengast ein dicht gedrängtes Programm. Aber nicht hinter verschlossenen Türen, sondern mit und in der Öffentlichkeit. Möglichst vielen Menschen aus dem Bezirk soll die Begegnung mit dem Erzbischof ermöglicht werden, ist von Struzynski zu erfahren. Sei es durch die Teilnahme an der hl. Messe, am Festgottesdienst oder an den Signierstunden samt Buchpräsentation.



Schon jetzt ist das Interesse an dem prominenten Besucher enorm, das belegen zahlreiche Anfragen. Als rechte Hand eines der mächtigsten Männer der Welt, hat Gänswein schon zu Lebzeiten des verstorbenen Papstes die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mit seinem Buch „Nichts als die Wahrheit. Mein Leben mit Benedikt XVI.“, das tiefe Einblicke in den Vatikan gewährt, sorgt Gänswein jetzt abermals für Aufsehen – zuletzt bei seiner Buchpräsentation in Wien sowie bei einem Auftritt im ZiB2-Studio bei Armin Wolf. In Kitzbühel sucht er abseits seiner offiziellen Aufgaben offenbar auch die Nähe des Kirchenvolkes. „Jeder, der möchte, hat die Gelegenheit, den Erzbischof nahe zu erleben und auch einige Worte mit ihm zu wechseln“, informiert Struzynski, der nichts dem Zufall überlassen will. Für die beiden Signierstunden im Pfarrhof ist bereits eine stattliche Anzahl von Büchern vorbestellt, die Exemplare können dort gekauft werden.

Über die konkrete Anzahl der Firmlinge ist im Pfarrhof hingegen nicht viel bekannt.

Wissen nicht , wie viele Firmlinge kommen

„Es gibt zahlreiche Anfragen, aber wie viele Jugendliche tatsächlich die Möglichkeit nutzen und sich das heilige Sakrament von Erzbischof Gänswein spenden lassen wollen, wissen wir nicht“, berichtet Struzynski. Zur Firmung kommen dürfe aber jedes Kind, das den Firmunterricht abgeschlossen und ein gültiges Firmzeugnis vorweisen könne.

Genau geplant ist hingegen die Abfolge im offiziellen Programm für Sonntag, 14. Mai, dem Tag der Krypta-Weihe.

Pfarrer Struzynski hofft, wie er sagt, auf eine rege Teilnahme am Festgottesdienst, der von Kirchenchor und Kirchenorchester musiklisch umrahmt wird. Im Anschluss wird Gänswein die Krypta der Liebfrauenkirche – es handelt sich dabei um die einzig erhaltene gotische Unterkirche Nordtirols, die nun aufwändig freigelegt und restauriert worden ist – weihen. Mit dem offziellen Kitzbühel sei eine Begegnung bei der anschließenden Agape geplant, schildert Struzynski.



Dass der Erzbischof sein Kommen zugesagt hat, macht den Kitzbüheler Stadtpfarrer stolz. „Es ist nicht selbstverständlich und etwas ganz Besonderes, dass wir eine Persönlichkeit aus dem Vatikan bei uns begrüßen dürfen.“ Geplant ist unter anderem auch eine gemeinsame, private Besichtigungstour durch Kitzbühel, bei der Struzynski seinem Gast die Stadt näherbringen will.

Für Georg Gänswein selbst ist es im Übrigen nicht der erste Kitzbühel-Besuch: Als junger Kaplan soll er hier bereits über die Pisten des Hahnenkamms gewedelt sein. Alexandra Fusser

Bilder: Kurienerzbischof Georg Gänswein wird für Firmung und Krypta-Weihe in Kitzbühel erwartet. Der polnische Künstler Marek Zyga hat die Statue des heiligen Michael bereits angeliefert. Fotos: Erzdiözese Salzburg/Hiwa Naqshi; Struzynski

Kurz notiert - Umfangreiches Programm

Kitzbühel | Für Begegnungen mit dem Erzbischof gibt es mehrere Möglichkeiten.

Freitag, 12. Mai:

- Heilige Messe in der Katharinenkirche. Beginn: 8.30 Uhr.

- Buchpräsentation und Signierstunde von 17 bis 18 Uhr im Pfarrhof Kitzbühel.

Samstag, 13. Mai:

- Signierstunde von 11 bis 12 Uhr im Pfarrhof Kitzbühel.

- Firmung um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

Sonntag, 14. Mai:

Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Beginn: 9 Uhr. Anschließend offizielle Weihe der Krypta (Liebfrauenkirche) und anschließende Agape.