Expedition Handwerk on tour!

Bezirk | Wie entsteht ein Sitzmöbel? Vom Entwurf, der Materialauswahl bis hin zur Beschichtung können Interessierte von 5 bis 15 Jahren bei der „Expedition Handwerk“ mitmachen. Geboten wird eine spannende Tour mit verschiedenen Stationen. Auch Eltern und Großeltern sind eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos. Termine: Expedition #1 ist am Samstag, 9. Juni. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr beim Salvena-Parkplatz in Hopfgarten. Expedition # 2 beginnt am Samstag, 16. Juni, um 9 Uhr beim Salvena-Parkplatz. Anmeldung erforderlich unter Tel. 0660/502 3337 bzw. info@netzwerk-handwerk.tirol). Nähere Informationen: http://www.netzwerk-handwerk.tirol/de/termine.html