„Es war eine tolle Erfahrung“

Mit ihrer Stimme verzauberte Larissa Diana Frank nicht nur TV-Coach Nico Santos – der daraufhin sogar die Regeln brach. Für einen Sieg reichte es allerdings nicht. Die Sängerin nimmt aus der TV-Talentshow „The Voice of Germany“ jede Menge neuer Freunde und Erfahrungen mit.



Jochberg | Mit dem Titel „Titanium“ von David Guetta feat. SIA ritterte Larissa Diana Frank vor Kurzem in der TV-Show „The Voice of Germany“ um`s Weiterkommen. Gereicht hat es für die in Jochberg lebende Sängerin am Ende jedoch nicht – obwohl TV-Coach Nico Santos die Regeln brach und alle drei zur Auswahl stehenden Talente in die TV-Show holte.

Song musste innerhalb 48 Stunden sitzen

„Das Coaching fand auf einem Landgut in der Nähe von Berlin statt. Innerhalb von 48 Stunden mussten wir den Titel einstudiert haben“, schildert Frank.

„Eine Tür geht zu – die nächste Tür geht auf“

Dass es nicht für´s Weiterkommen in der TV-Show gereicht hat, stört die junge Sängerin nicht: „Insgesamt verlasse ich ‚The Voice‘ mit einem einzigartigen Einblick hinter die Kulissen einer Fernsehshow sowie vielen neuen Freunden und Lernerfahrungen. Für mich war der letzte Abend grandios und ein Ende mit Stil. Eine Tür geht zu – die nächste geht auf.“

Erfolgreich mit der Band „The LaRossa`s“

Viele Türen haben sich auch schon für ihre Band „The LaRossa`s“ geöffnet, in der Frank als Leadsängerin zu hören ist. Die Band ist landauf, landab erfolgreich. Larissa Diana Frank lebt zur einen Hälfte in Lienz in Osttirol und zur anderen Hälfte in Jochberg in einer Musiker-WG. Mit ihrer Band hat sie bereits hunderte von Auftritten im In- und Ausland absolviert, sie wirkte bei Musikproduktionen mit und brachte 2016 mit ihrem Trio ein Studio-Konzert auf CD heraus. Johanna Monitzer

Bild: Larissa Diana Frank begeisterte bei „The Voice of Germany“. Foto: Assmann