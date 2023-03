Erstes Playoff Spiel ging verloren

Bereits am Donnerstag findet das zweite Spiel statt, hoffentlich vor zahlreichem Publikum.

Auf der Homepage der Adler können wir folgendes zum Spiel lesen:

Die Kommentatoren stellten beim ersten Powerplay fest, dass die Adler das beste Powerplay Team in der bisherigen Saison sind – die Rittner Buam waren laut Statistik die Zweitbesten. Doch die Gastgeber überstanden diese Phase ohne Treffer. Die Chance kam kein zweites Mal – es ging ohne Strafen bis in die erste Pause, aber, es war ein ausgeglichenes Spiel.



Als es nach knapp vier Minuten Spielzeit an einem Endanspielkreis vor dem Tor der Adler zum Face Off kam, gelang das Einnetzen für die Rittner Buam. Dieses Tor kam in den Videobeweis: Die Unparteiischen analysierten genau und – gaben das Tor. Die Adler ließen sich nicht unterkriegen und setzen viel Kraft auf den ersehnten Ausgleich. Doch es sollte zu einem Powerplay für die Rittner kommen. Zwei Minuten hieß es Durchhalten mit einem Mann weniger. Als schwächstes Penalty-Team der Liga (laut Statistik) konnten die Kitzbüheler diese Phase bravourös meistern. Kaum war das eine Unterzahlspiel überstanden, kam es zu einer zweiten unglücklichen Situation, nach der ein weiterer Gamsstädter in die Kühlbox musste. Zwei riesige Chancen der Gastgeber konnte Goalie Alexander Schmidt vereiteln, der starke Unterstützung am Feld hatte. Unglaublich: Kaum waren wieder alle am Feld, musste nur fünf Sekunden später durch eine sicherlich komplett unabsichtliche Bewegung erneut ein Kitzbüheler in die Kühlbox. In diesem Unterzahlspiel gelange den Adler jedoch zweimal ein gefährlicher Gegenangriff, obwohl geschwächt. – Auch dieses dritte Unterzahlspiel wurde ohne Treffer überstanden. Phänomenal! 1:19 vor Ende des zweiten Drittels musste ein Gastgeber in die Kühlbox: Am Spielstand und damit Pausenstand 1:0 für die Rittner Buam sollte das nichts ändern.



Die verbliebenen Sekunden im Powerplay zu Beginn des dritten Drittels konnten die Adler nicht mit dem Ausgleich begegnen. „Spielweise, Kampfgeist und Einsatz“ lobten die beiden neutralen Kommentatoren in diesem Schlussdrittel und strichen heraus, dass sich die Adler ganz verdient im Viertelfinale befinden. Im weiteren Verlauf kam es zum dritten Powerplay für die Adler. – Begonnen mit einem Powerbreak. Trotzdem überstanden die Gastgeber auch diese Phase. Danach waren die Wechsel in kürzeren Abständen und das Tempo beidseits wesentlich höher. Einer dieser schnellen Wechsel war schließlich der Auslöser für das 2:0 für die Gastgeber. Die Adler nutzten alles, nahmen den Schlussmann heraus, um den Druck auf die Rittner zu erhöhen. Doch 47 Sekunden vor Schluss konnten sich die Rittner nach circa zweiminütiger Gefangenschaft im Verteidigungsdrittel befreien und in das leere Tor einnetzen. Dieser Schuss sollte den 3:0 Sieg über die Gamsstädter besiegeln.



Doch bereits am kommenden Donnerstag, 9. März, kommt es im Sportpark Kitzbühel zum Rückspiel. Live im Stadion sein zu können, in den Playoffs, ist ein ganz besonderes Erlebnis! Kommt vorbei, feuert unsere Mannschaft an und machen wir gemeinsam Stimmung!



Torschützen Ritten: Philipp Pechlaner (23:51), Adam Giacomuzzi (54:57), Markus Spinell (59:13)

Endstand: 3:0 (0:0 | 1:0 | 2:0)

Text und Bild: Die Adler