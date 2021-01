Erster Gewerbegrund ist verkauft

In der Dezember-Sitzung des St. Ulricher Gemeinderates wurde mit dem Verkauf eines 4.000 Quadratmeter großen Gewerbegrundes ein weiterer Schritt gesetzt.



St. Ulrich | Über 13 Jahre hat es gedauert, in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr war es endlich soweit: Der erste Baugrund im neuen Gewerbegebiet im St. Ulricher Ortsteil Strass ist verkauft. Die Manda­tare einigten sich auf den vorliegenden Kaufvertrag über 4.004 Quadratmeter, die ein St. Ulricher Tischlermeister ankauft. Er betreibt in diesem Bereich bereits einen Betrieb und kämpft schon seit langem um eine Erweiterung. 147 Euro kostet der Quadratmeter.

Dass um jeden Quadratmeter Gewerbegrund in St. Ulrich gerungen wird, ist nicht neu. Die Interessenten standen bei der Zuteilung der rund 8.300 Quadratmeter im Ortsteil Strass, wie berichtet, Schlange.



13 Jahre hat es gedauert und die Verantwortlichen der Gemeinde mussten viele Rückschläge einstecken, bis alle Probleme ausgeräumt worden sind. Bis vor einigen Monaten hakte es noch an der notwendigen Straßenverlegung. Doch auch die ist jetzt ausverhandelt und soll bis Ende 2022 fertiggestellt sein.



Dann stand plötzlich, wie berichtet, ein mögliches Vorkaufsrecht im Weg. Der Nachfahre eines ehemaligen Grundbesitzers forderte nämlich die Einhaltung des Rechtes. Laut St. Ulrichs Bürgermeisterin Brigitte Lackner war das Vorkaufsrecht aber auf den Vater eingetragen. Dieser ist inzwischen verstorben und übertragbar ist dieses Recht nicht, sind sich die St. Ulricher sicher. Zum anderen habe dieses Vorkaufsrecht die Parzelle, die jetzt für das Gewerbegebiet gewidmet wurde, gar nicht betroffen, sondern ein anderes, sah sich die Gemeinde im Recht. Der Beschluss wurde vom Gemeinderat aufgehoben. Der Betroffene ortete einen Formalfehler – in der Oktober-Sitzung wurde der Beschluss daher wiederholt. Doch der betroffene St. Ulricher hat geklagt. „Wir wissen inzwischen, dass die Verhandlung im März 2021 stattfindet“, informiert Lackner. Sie ist optimistisch, dass die Gemeinde recht behält. Es überwiegt jedenfalls die Freude über den ersten Verkauf. Margret Klausner

Bild: Die Straßenverlegung zum neuen Gewerbegebiet im Ortsteil Strass soll bis Ende 2022 über die Bühne gehen.Foto: Klausner