Erfolgsgeschichte: 20 Jahre BauernEis

Ein Jubiläum, das schmeckt: Martina und Hannes Millinger feierten mit ihrem „BauernEis“ am vergangenen Wochenende das 20-jährige Bestehen.



St. Johann | Zu Beginn habe man „ein zweites Standbein“ zum Milchviehbetrieb gesucht, wie Hannes Millinger erläutert. Und so kam es, dass die Millingers vom Trattberg Hof in St. Johann ins Eisgeschäft einstiegen. Aus kleinen Anfängen entwickelte sich in zwei Jahrzehnten eine echte, im wahrsten Sinne des Wortes handgemachte Erfolgsgeschichte. Über 400 Eissorten stehen im Rezeptbuch der Millingers, es sind auch ungewöhliche Kreationen wie Avocadoeis darunter. Bis zu 50 Betriebe werden mittlerweile mit den kühlen Köstlichkeiten beliefert. Die Zutaten sind selbstverständlich ebenso natürlich und stammen von heimischen Lieferanten. Spätestens seit der Pandemie spürt man die Rückbesinnung der Kunden auf das Regionale. „Das ist ein echter Boom“, sagt Millinger. Kostproben ihrer Kunst wurden zur Jubiläumsfeier an Kunden, Partner und Freunde der Millingers am vergangenen Wochenende ausgegeben. gale/KA



Bild: Martina und Hannes Millinger sind bereits seit 20 Jahren mit „BauernEis“ erfolgreich. Foto: Claudia Egger