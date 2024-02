Erfolgreiche Tage mit dem Saxophon

Bereits zum dritten Mal fanden an der Landesmusikschule die Kitzbüheler Saxophontage statt.



Kitzbühel | Das Programm erstreckte sich von Fortbildungen, Konzerten, Instrumentenausstellungen bis hin zu Masterclasses mit den Dozenten und Saxophonisten Andreas Mader, Fabian Pablo Müller, Peter Gasteiger und Mario Millinger.



Die künstlerischen und musikalischen Darbietungen beim Solokonzert des Saxophonisten Andreas Mader aus Jochberg gemeinsam mit seinem Pianisten Christos Papandreopoulos zogen bei vollbesetztem Konzertsaal das Publikum völlig in seinen Bann. Saxophonklänge auf Weltklasseniveau, welches Mader im April 2024 mit seinem Debüt in der Weill Recital Hall der Carnegie Hall in New York wieder unter Beweis stellen wird.



Zwei Tage mit vielen positiven Eindrücken

Veranstaltet wurden die Saxophontage in Kooperation mit der Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung, der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik, dem Tiroler Musikschulwerk und der Universität Mozarteum Salzburg mit Unterstützung des Vereines zur Förderung der Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung und dem Kulturreferat der Stadt Kitzbühel.



Es waren zwei Tage mit Konzerten, begeisterten Teilnehmern und äußerst positiven Rückmeldungen. Dazu Nina Frank, eine Teilnehmerin: „Dank meines Saxophonlehrers Mario Millinger bekam auch ich die Chance, an den 3. Kitzbüheler Saxophontagen mitzumachen. Vor allem der Austausch untereinander, ob mit den Studierenden oder auch Dozenten, hat mich sehr motiviert und angespornt. Die allgemeine Begeisterung für das Saxophon war stets greifbar und auch hörbar. Noch dazu wurden von der Landesmusikschule Kitzbühel die optimalen Proberäumlichkeiten angeboten und somit eine professionelle, als auch eine persönliche Umgebung geschaffen. Während des Wochenendes lernte ich neue Literatur, unterschiedlichste Stilrichtungen und auch Effekte am Saxophon kennen. Durch die vielen neuen Eindrücke wurde mein Gesamtbild vom Saxophon eindeutig bereichert. Danke für diese einzigartige Möglichkeit.“ KA

Bild: Die Teilnehmer der 3. Saxophontage in der Landesmusikschule Kitzbühel waren begeistert. Foto: LMS Kitzbühel