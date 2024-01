Erfolge für heimischen Nachwuchs

Eine Großveranstaltung mit knapp 190 gemeldeten jungen Biathleten aus nahezu allen Bundesländern ging am Wochenende im Nordischen Zentrum in St. Ulrich in Szene.



St. Ulrich | Gemeinsam sorgten die Sportvereine von St. Ulrich und Erpfendorf auf den anspruchsvollen FIS homologierten Rennstrecken für ausgezeichnete Bedingungen und eine reibungslose Rennabwicklung.



Die Einzel- und Staffelbewerbe für die Klassen Schüler S13 bis S15 und Kinder K10 bis K12 wurden als Austria Cup LG und Österr. Meisterschaft gewertet. Hans-Peter Krepper, Nationaler Beauftragter Biathlon im ÖSV, sprach von perfekten Renntagen, dankte den beiden Vereinen für die gemeinsame Durchführung und gratulierte allen Teilnehmern zu ihren Schieß- und Laufleistungen.



Zahlreiche heimische Erfolge

In sehr guter Form präsentierten sich die Mitglieder des Kitzbüheler Ski Clubs. Im Einzelrennen (4 km) konnte Anna Hauser die S13 Klasse vor ihrer Vereinskollegin Jana Grasberger gewinnen, gefolgt von Emely Krepper (SV Erpfendorf) auf Rang vier. Bronze in der Klasse S15 über 5 km errang Tim Denner (HSV Hochfilzen).



Auch in den Kinderklassen konnten die heimischen Athleten überzeugen. Hannah Danzl (SV Erpfendorf) sicherte sich in der Klasse K12 über 4 km die Bronzemedaille und mit Ida Reisenbauer auf Rang 5 kam eine weitere Erpfendorferin in die Top Five. In den K11-Klassen konnten Lea Abfalter (SC St. Ulrich) über Silber und Diana Schroll (HSV Hochfilzen) sowie Paul Hörl (SC St. Ulrich) über Bronze jubeln.



Top Ten-Plätze erreichten zudem Julia Schiestl (HSV Hochfilzen), Eva-Maria Foidl, Samuel Foidl, Florian Foidl, Elisa Kirchner, Sina Reich, Matthias Simair (alle SC St. Ulrich), Sophia Portenkirchner und Sophie Rienzner (beide HSV Hochfilzen).



Kinder-Staffeln standen ganz oben

Die Staffelsiege gingen an Oberösterreich und Salzburg (S14-S15) sowie Steiermark und Tirol (K12-K13). Tim Denner (HSV Hochfilzen) gewann mit der Schüler-Staffel Tirol 1 eine weitere Bronzemedaille. Und mit den besten Kinder-Staffeln konnten die K.S.C.-Athletinnen Jana Grasberger und Anna Hauser mit Tirol 1 über Gold und den Österr. Meistertitel jubeln. Silber holte sich die Staffel Tirol 3 mit Lea Abfalter, Eva-Maria Foidl (St. Ulrich) und Hannah Danzl (SV Erpfendorf). Roswitha Wörgötter

Bild: Staffel-Gold bei den Kindern für Jana Grasberger, Anna Hauser (beide K.S.C.) und Laura Todeschini (Nordic Team Absam). Silber ging an Lea Abfalter, Eva-Maria Foidl (beide SC St. Ulrich) und Hanna Danzl (SV Erpfendorf). Foto: Wörgötter