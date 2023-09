Engagement für Heimat gewürdigt

LH Anton Mattle und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher überreichten bei einem Festakt auf Schloss Tirol (Südtirol)das Verdienstkreuz an 47 herausragende Persönlichkeiten beider Landesteile.



Kitzbühel, Innsbruck | „Mit dieser Auszeichnung zollen wir Menschen Anerkennung und Wertschätzung, die mit ihrem außerordentlichen Einsatz zum Wohle von Tirol und Südtirol beigetragen haben und immer noch beitragen. Ich weiß, dass vieles nicht möglich wäre, hätten wir nicht solch hochverdiente Frauen und Männer, die nicht müde werden, sich für andere und ihre Heimat zu engagieren. Durch ihr Handeln haben sie einmal mehr gezeigt, dass Tirol gerade in der heutigen fordernden Zeit ein Ort des Zusammenhaltes und der Gemeinschaft geblieben ist. Durch ihre uneigennützige Leistung haben die heute Geehrten an der Geschichte unserer Länder mitgeschrieben. Für dieses vorbildhafte Wirken sagen wir heute gemeinsam Danke“, sagte LH Mattle.



Unter den 47 Geehrten befanden sich auch drei Persönlichkeiten aus dem Bezirk Kitzbühel, die die dritthöchste Auszeichnung des Landes – nach dem Ring und dem Ehrenzeichen – entgegennehmen durften. Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen in Tirol, insbesonders als stellvertretender Landesfeuerwehr-Kommandant und langjähriger Bezirksfeuerwehrkommandant wurde Hans Papp aus Aschau geehrt, Josefine Schlechter aus Kössen für ihre Verdienste um die Frauenbewegung und das Gemeinwohl. Günter Schmalzried aus Hopfgarten wurde für seine Verdienste um das Vereinswesen und die Tiroler Volkskultur ausgezeichnet.



Verdienste um das Gemeinwohl

Die Geehrten seien große Vorbilder und dafür gebühre ihnen Dank und Anerkennung, erklärte der Südtiroler LH und Gastgeber Arno Kompatscher. Den landesüblichen Empfang vor dem Festakt begleiteten die Schützenkompanie und Musikkapelle von Dorf Tirol. Im Anschluss wurden die frisch gebackenen Träger der Verdienstkreuze zu einem feierlichen Empfang in den Schlossgarten geladen. KA/ali

Bild 1: Für Verdienste um die Tiroler Volkskultur und das Vereinswesen wurde Günter Schmalzried, im Bild mit Beate Palfrader, geehrt.

Bild 2: Josefine Schlechter, die sich seit vielen Jahren für die Frauenbewegung und das Gemeinwohl einsetzt, flankiert von den Landeshauptmännern Arno Kompatscher (l.) und Anton Mattle.

Bild 3: Der geehrte Hans Papp (2. v. r.) , im Bild mit Ehefrau Angela und Andreas Schroll. Landesrätin Astrid Mair (rechts) gratulierte dem Feuerwehr-Urgestein.

Fotos: Silberberger (1); Land Tirol/Die Fotografen (2)