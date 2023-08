Energie aus Speiseresten

Bereits seit einigen Jahren wird in der Kläranlage in Erpfendorf mit großem Erfolg eine Speisenaufbereitungsanlage betrieben.

Erpfendorf | Auf diese Weise wird Energie in Form von Strom gewonnen. 17 Gemeinden gehören zum Verbandsgebiet, in etlichen davon werden die Speisereste – nicht nur aus Gastronomiebetrieben, sondern auch aus Privathaushalten – abgeholt. Dafür stellt der Abfallverband eigene Tonnen zur Verfügung, die bei der Abholung auch gleich gereinigt werden.Nicht nur LR Zumtobel zeigte sich begeistert, der Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Tirol Mitte, Alfred Egger, will das Projekt tirolweit forcieren. mak

Bild: Mit dem „Tonni“: Alfred Egger, Bgm. Gerhard Obermüller, LR Rene Zumtobel, Bgm. Hans Schweigkofler und Geschäftsführer Hans Seiwald (v.l.). Foto: Klausner