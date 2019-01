Einsturz eines Firmendaches in St. Johann in Tirol

St. Johann in Tirol | Am 29.01.2019 gegen 09:38 Uhr stürzte in St. Johann iT das Dach einer ca. 300 m² großen Firmenhalle augenscheinlich aufgrund der großen Schneelast gänzlich ein. Lediglich die Außenmauern der Halle blieben stehen. Bewohner eines angebauten Mehrparteienhauses wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert, da vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte ob auch für diesen Teil des zusammenhängenden Gebäudekomplexes Einsturzgefahr besteht. Personen wurden bei diesem Vorfall weder verletzt noch gefährdet. Die FFW St. Johann iT. übernahm die Absicherungsmaßnahmen. Vom Eigentümer des angrenzenden Mehrparteienhauses wurde umgehend die Schneeräumung des Hausdaches in die Wege geleitet.

Durch den Einsturz entstand sehr hoher Sachschaden, der derzeit jedoch noch nicht beziffert werden kann.

Neben der Polizei war die FFW St. Johann iT. sowie das Rote Kreuz St. Johann mit einem Einsatzleitungsfahrzeug im Einsatz.

PI St. Johann iT. - Tel.: 059133 / 7208