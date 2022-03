Einschleichdiebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 9. März 2022, zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr schlich sich ein bisher unbekannter Täter unbemerkt in ein Einfamilienhaus in Kitzbühel und stahl dort mehrere Füllhalter. Dadurch entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.

