Einkaufsgeschichten, gut erzählt

St. Johann startet wie bereits berichtet eine umfassende Imagekampagne. Demnächst fällt der Startschuss dafür.



St. Johann | Die Imagekampagne steht unter dem Motto „St. Johanner Einkaufsgeschichten“, bei der Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Marktgemeinde vor die Kamera geholt werden. Derzeit ist eine Kampagnendauer von April bis November geplant. Anlass für das Großprojekt waren die Rückmeldungen einer im April durchgeführten Händlersitzung sowie die Ergebnisse der neuen Kaufkraftstudie. „Die beiden LEADER-Regionen KUUSK und regio³, zu denen auch St. Johann gehört, haben einen Qualitätscheck der lokalen Handels- und Nahversorgungsstrukturen durchführen lassen. Die Ergebnisse wurden im Herbst präsentiert und zeigen, dass St. Johann in der Region zwar sehr gut abschneidet, im Vergleich zu den Zahlen auf dem Jahr 2010 in den Bereichen Kaufkrafteigenbindung und Einzugsgebiet aber Aufholbedarf hat“, erläutert Ortsmarketing GF Marije Moors die Hintergründe.



Das Ziel der Kampagne ist die ganzjährige überregionale Werbepräsenz von St. Johann als Einkaufsstandort. Außerdem geht es um die gezielte Ansprache des potenziellen Einkaufspublikums durch Themen-Kampagnen. Die Kaufkrafteigenbindung soll gesteigert werden und das Einzugsgebiet zurückgewonnen bzw. vergrößert werden. „Wir sehen die Stärke des Einkaufsstandorts St. Johann in seinen Persönlichkeiten und der Individualität, mit der auf Kunden eingegangen wird. Dies soll die neue Imagekampagne vermitteln – wir möchten dem Ort ein Gesicht geben“, erklärt Wirtschaftsforum-Obfrau Angelika Schmied-Hofinger. „Mit 30 teilnehmenden Betrieben kann die vielfältige Einzelhandelsstruktur mit vereinten Kräften kommuniziert werden. Dank der Professionalität aller Beteiligten ging das Fotoshooting an zwei Tagen über die Bühne. Es hat wirklich Spaß gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Man darf gespannt sein!“, freut sich GF Marije Moors.

Bild: Als kleinen Vorgeschmack auf die Kampagne hat sich auch Ortsmarketing-GF Marije Moors vor die Kamera gewagt. Foto: PlaTo/Die Wilden Kaiser