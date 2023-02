Eine junge aufstrebende Künstlerin

Ein hochkarätiger Kunstabend auf allen Ebenen: Eine junge Südtiroler Künstlerin, deren Namen man sich merken sollte, ein namhaftes Experten-Team und ebenso prominente Gäste aus der Kunst- und Kulturszene gaben sich vergangenen Samstag die Ehre.



Kitzbühel | Seit Anfang Dezember war die Ausstellung mit dem Titel „Future Perfect?“ von Mirijam Heiler in der Kitzbüheler Galerie Dorner-Bauer zu bestaunen. Am Samstag endete die Werkschau mit einem art talk über Zugänge und Blickwinkel auf Themen der Zukunft in der Kunst und die Kraft des Schöpferischen. Die Expertinnen-Runde bestand aus der Südtiroler Kuratorin Alexandra Überbacher, der Galeristin Martina Dorner-Bauer, der international anerkannten und bekannten Kunsthistorikerin Karin Pernegger und der Künstlerin selbst.

Karin Pernegger, in Innsbruck ansässige Koryphäe für zeitgenössische internationale Kunst erläuterte: „Über gute Kunst muss man nicht sprechen, gute Kunst löst von sich aus einen Dialog aus.“ Strukturen sind das zentrale Thema Heilers. Diese Formen werden für sie zu einer Suche oder auch einer Formel, um die Welt zu begreifen. Die Auseinandersetzung mit der Kunst der jungen Südtirolerin führen unweigerlich zu diesem angesprochenen Dialog – mit sich selbst und mit anderen.

Prominente Gäste und Künstlerkollegen

Auch erfolgreiche Künstlerkollegen wie Thomas Riess und Sissa Micheli waren gekommen und sicherten sich ein druckfrisches Exemplar des Kataloges, der ebenso an dem Abend präsentiert wurde. Thomas Riess, gebürtiger Tiroler mittlerweile in Wien ansässig, hat 2019 das Plakat für das Hahnenkammrennen gestaltet.

„Im Jänner, während der lautesten Zeit in Kitzbühel, so leise Werke zu präsentieren war ein ganz schöner Kontrapunkt und ist auch sehr gut angekommen“, freut sich Galeristin Martina Dorner-Bauer. Die nächste Ausstellung steht schon in den Startlöchern: Am Sonntag, 19. Februar 2023 um 18.30 Uhr findet die Vernissage von „Please wait to be seated“ der Künstlerin Ilana Lewitan in der Galerie Dorner-Bauer, Josef-Pirchl-Straße 10, Kitzbühel, statt. es

Bild: Kuratorin Alexandra Überbacher, Galeristin Martina Dorner-Bauer, Kunsthistorikerin Karin Pernegger und Künstlerin Mirijam Heiler bei der Finissage in der Galerie Dorner-Bauer (von links). Foto: Elisabeth Standl