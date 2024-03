Eine gelungene Zeitreise auf Skiern

Die Region Hohe Salve erlebte am vergangenen Samstag einen unvergesslichen Tag für Skifans, als der erste Retro-Skitag auf den Pisten der Hohen und Kleinen Salve stattfand.



Hopfgarten | Organisiert vom Tourismusverband Region Hohe Salve und der SkiWelt Hopfgarten & Itter, versetzte dieses Event die Teilnehmer in eine nostalgische Reise durch die Skigeschichte. Ziel war es, das Skivergnügen mit einem passenden Retro-Outfit zu kombinieren und gemeinsam die Hohe und Kleine Salve mit bester Musikbegleitung auf den teilnehmenden Hütten in einem nostalgischen Flair zu tauchen.



Der Skiclub Hopfgarten sorgte mit einem Gaudi-Skirennen für zusätzliche Unterhaltung. Ab 10 Uhr traten beim Seilrennen Dreierteams gegeneinander an, wobei der Mittelwert siegreich war. Die „Best-Dressed“-Staffel mit dem kreativsten Retro-Outfit wurde ebenfalls bei der Mittelstation in Hopfgarten um 13 Uhr prämiert.



Die Stimmung an den teilnehmenden Hütten wurde durch Live-Musik verschiedener Bands und DJs weiter angeheizt. „Let the music play“ war das Motto des Tages und so erklangen Hits wie „Take on Me“ von A-ha, „Billie Jean“ von Michael Jackson sowie der „Ski Twist“ von Hansi Hinterseer, die die Skifans in eine vergangene Ära versetzten.



Es wurden auch von Hütte zu Hütte fleißig Stempel gesammelt, um die Bewegung am Berg anzufeuern. Die Skifans holten sich die Stempelpässe am Anfang des Skitages an den Talstationen in Itter und Hopfgarten. Als krönender Abschluss wartete an den Talstationen eine kleine Überraschung auf die Teilnehmer. Die Veranstaltung war seitens der Organisatoren ein voller Erfolg und verspricht sich als fester Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender der Region Hohe Salve zu etablieren. KA

Bild: Der Retro-Skitag in der Region Hohe Salve inklusive dem Gaudi-Skirennen war ein einzigartiges Skivergnügen. Foto: Region Hohe Salve, Maximilian Pflanzl