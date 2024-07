Eine Kitzbüheler Institution wird 90

Unterhaltung an Spieltischen und Automaten, eingebettet in gepflegte Geselligkeit und Diskretion, im Herzen der legendären Sportstadt: Gäste aus dem In- und Ausland schätzen die einmalige Atmosphäre des Casino Kitzbühel – seit mittlerweile 90 Jahren.



Kitzbühel | Udo Jürgens und Gunter Sachs traf man hier einst am Roulette-Tisch an, die Tennislegenden Boris Becker und Yevgeny Kafelnikov, Hahnenkammsieger Lasse Kjus und Daron Rahlves waren einem Spielchen am Black Jack- oder Poker-Tisch nicht abgeneigt und selbst so manch bekanntes Gesicht versuchte ihr Glück im Casino Kitzbühel, wobei das Spiel für das internationale Klientel nicht immer den Mittelpunkt bildet. Sehen und gesehen werden – dieses Motto hat für die Gäste des Casino Kitzbühel bis heute Gültigkeit.



Geschätzt wird das einmalige Flair aus Spannung und legerer Noblesse, mit dem das Casino Kitzbühel aufwartet. Es ist zu einer Institution geworden, die das berühmte Nachtleben von Kitzbühel seit 90 Jahren bereichert.



Seit 90 Jahren immer am selben Standort

1934 als dritte Spielbank Österreichs eröffnet, bietet es seinen Gästen seither erlebnisreiche Unterhaltung in entspannter Atmosphäre. Sowohl das traditionsreiche Hotel Goldener Greif in der Hinterstadt, das das Casino von Anfang an beherbergt, als auch das Casino selbst, zählen zu den besten Adressen im Ort.



Im Laufe der Jahre wurden die Räumlichkeiten der Spielbank immer wieder modernisiert und das Angebot erweitert. Seit 1979 bietet das Casino Kitzbühel neben dem klassischen Spiel auch Automaten an, wobei stets auf die neueste Technik und eine abwechslungsreiche Auswahl geachtet wird.



Neu: Glücksspiel im eleganten Chalet-Stil

Anlässlich seines 90-Jahr-Jubiläums zeigt sich das Casino Kitzbühel im neuen Antlitz. Der Spielbereich mit den Klassikern Roulette, Poker, Black Jack, Easy Hold‘em, Macau Baccarat und Easy Roulette wurde im Chalet-Stil umgestaltet und verleiht dem Etablissement einen alpinen Lifestyle-Charakter.



Weitere Highlights bilden die Fort Knox Automaten, besondere Verlosungen an Aktionstagen sowie die beliebten Dinner & Casino Packages, die Kulinarik (Restaurant Rasmushof; LaMonte Bistro) und Spiel im Casino Kitzbühel charmant miteinander verbinden.



Jubiläumsfest mit attraktiven Specials

Aus Anlass des Jubiläums warten Gert Krones, Head of Operations Manager, sowie Casino Direktor Ing. Reinhard Deiring mit ihrem Team am Freitag, 19. Juli, mit Specials für Casino-Gäste auf. Den Auftakt bildet ein XXL-Roulette-Teppich ab 14 Uhr, anschließend werden stündlich je 9 x 90 Euro verlost (19 bis 23 Uhr). Jeder Gast erhält eine Teilnahmekarte und hat die Chance auf einen Gewinn. Die 360-Grad-Booth-Kamera und musikalische Unterhaltung bilden weitere Highlights, und sogar eine Geburtstagstorte wird kredenzt – allesamt Glücksmomente, die es im Casino Kitzbühel zu erleben gibt.



Hinweis: Eintritt ins Casino im Rahmen der jeweiligen Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Spielerschutzinfos: playsponsible.at Werbung

Bild: Das altehrwürdige Hotel Greif in der Hinterstadt beherbergt seit 90 Jahren das Casino Kitzbühel. Fotos: Casino