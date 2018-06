Eine „Apotheke“ gegen Fernweh

Eine „Apotheke gegen Fernweh“ ist das Reisebüro Idealtours in Brixen. Vergangene Woche wurde nach dem Umbau wieder feierlich eröffnet.



Brixen | Das Reisebüro in der Dorfstraße ist in Brixen eine wahre Institution: Bereits seit zwölf Jahren lässt das Team vor Ort die Urlaubsträume wahr werden. Der Reisemarkt boomt, daher konnte Idealtours Anfang des Jahres sein Mitarbeiterteam in Brixen aufstocken. Filialleiterin Christine Kneissl und Sonja Wimmer erhielten Verstärkung von Sarah Schermer.



Um auch dem zusätzlichen Raumbedarf gerecht zu werden, wurden die Büroräume in den vergangenen zwei Monaten ausgebaut, insgesamt steht jetzt mit 100 Quadratmetern doppelt so viel Platz zur Verfügung, wie zuvor. Vergangene Woche konnten zahlreiche Kunden und Partner mit dem Idealtoursteam auf die Neu-Eröffnung anstoßen. Brixens Pfarrer Michael Anrain nahm die feierliche Segnung vor. Auch er profitierte übrigens schon von der Beratung des Teams, wie er im Rahmen des Festakts gerne verriet.



Vizebürgermeister Simon Schroll gratulierte zum gelungenen Umbau. „Als Vertreter der Brixener Wirtschaft bin ich heute sehr gerne da. Wir sind stolz, in der Gemeinde so einen guten Branchenmix aufweisen zu können“, so Schroll in seinen Grußworten.



Reiseberatung ist stark nachgefragt



Die Idealtours-Geschäftsleitung mit Susanne und Christof Neuhauser gratulierte dem Team vor Ort und wünschte alles Gute im neuen Büro. Das bisherige Urlaubsjahr gestaltet sich sehr erfreulich, wie Susanne Neuhauser gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger ausführt: „Ganz weit vorne ist Griechenland.“ Die Kunden vertrauen wieder verstärkt der Beratung durch Fachpersonal im Reisebüro. Elisabeth Galehr

Bild: Urlaubsstimmung herrschte bei der feierlichen Neu-Eröffnung der Idealtours Filiale in Brixen: Susanne Neuhauser, Sonja Wimmer, Christine Kneissl, Sarah Schermer und Christof Neuhauser (v.l.) stießen an. Foto: Galehr