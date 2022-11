Einbrüche in Kellerabteile in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 13. November 2022, zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter zwei Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in Kitzbühel auf und stahl daraus ein E-Bike und ein Mountainbike. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200