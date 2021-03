Einbruchsdiebstahl in Oberndorf iT.

Oberndorf | Eine bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit vom 20.03.2021, 13.00 Uhr bis 24.03.2021, 19.00 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in Oberndorf i. T. und durchsuchte in der Folge sämtliche Räume im Erdgeschoß und 1. Obergeschoß.

Aus einem Schlafzimmer im Obergeschoß entwendete die Täterschaft einen Möbeltresor sowie Bargeld und Wertgegenstände in derzeit nicht bekannter Höhe. Neben Mobiltelefonen, Tablets und Rechner ließ die Täterschaft auch andere im Wohnhaus befindliche Elektrogeräte zurück. Der durch die Tat entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

PI St. Johann i. T. - Telefonnummer: 059133 / 7208