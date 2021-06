Einbruchsdiebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 06.06.2021, in der Zeit zwischen 20:15 und 20:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang noch unbekannte Täterschaft in Kitzbühel über ein im 1. Stock befindliches Fenster Zugang zu einer Wohnung, indem er mit einem flachen Gegenstand oder einem Werkzeug dieses Fenster aufzwängte. In der Folge stieg die Täterschaft in das Objekt ein und entwendete aus dem Schlafzimmer des Opfers einen im Kleiderschrank befestigten, etwa 5 kg schweren Tresor. In diesem befanden sich ein Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich, Pin-Codes von Kreditkarten sowie Codes für Kryptowährung.

