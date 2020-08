Einbruch in PKW in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Zwischen 11:00 und 16:10 Uhr des 02.08.2020 schlug eine bisher unbekannte Täterschaft mit einem Stein die Seitenscheibe eines PKWs ein. Der PKW war in diesem Zeitraum auf einem geschotterten Parkplatzes, unmittelbar nach dem Gasthaus Eiserne Hand in Richtung Hörndlingergraben im Gemeindegebiet von Fieberbrunn abgestellt. Die Täterschaft erbeutete Bargeld in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täterschaft werden an die Polizeiinspektion Fieberbrunn, Tel.: 059 133 7202, erbeten.

