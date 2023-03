Einbruch in Kitzbühel

Kitzbühel | Ein unbekannter Täter brach am 20.03.2023 zwischen 00.00 und 24.00 Uhr durch Einschlagen eines Fensters im Parterre in ein Haus in Kitzbühel ein. Er durchsuchte mehrere Räumlichkeiten im Keller- und Erdgeschoß des Hauses und stahl aus den Schlafzimmern Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

PI Kitzbühel - Tel. 059133 / 7200