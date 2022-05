Einbruch in Kirchdorf

Kirchdorf | In der Nacht zum 01.05.2022 brach eine bisher unbekannte Täterschaft die Eingangsschiebetür zu einem Supermarkt in Kirchdorf in Tirol gewaltsam auf. Im Geschäft wurden zwei Kassen aufgebrochen und das darin befindliche Wechselgeld entfremdet. Die Höhe des Gesamtschadens (Beute und Sachschaden) steht derzeit noch nicht fest.

PI Erpfendorf - Tel. 059133 / 7201