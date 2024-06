Ein verlässlicher Partner in der Pflege

Ein Anstieg bei der Hauskrankenpflege, ein straffes Personalmanagement und ein konstantes Spendenaufkommen sorgten beim Sozialsprengel Pillersee für einen positiven Jahresabschluss 2023.



Fieberbrunn | „Der positive Trend geht weiter, 2023 konnten wir mit einem Plus von 124.000 Euro abschließen“, betonte die Sprengelführung bei der Versammlung im Beisein der Bürgermeister, Sozialreferenten und Mitarbeiter. Obmann Helmut Schwitzer berichtete über ein erfolgreiches Geschäftsjahr: „In den fünf Pillersee-Gemeinden betreuen unsere 28 Mitarbeiter zwischen 140 bis 160 Klienten zu Hause und in der Tagespflege sind es zehn bis zwölf Personen pro Tag. Hier ist die Nachfrage sehr groß, wir arbeiten mit der Gemeinde Fieberbrunn daran, die Räumlichkeiten und die Kapazitäten auszubauen.“



Der Bereich „Essen auf Räder“ wird auch von den Gemeinden unterstützt, so beliefern Gemeindemitarbeiter nun die Kindergärten und Schulen der Region mit extra-großen Lieferboxen. Täglich werden rund 60 Portionen ausgeliefert, im Vorjahr waren es insgesamt 21.765 Portionen. „Die Zubereitung der drei gängigen Menüs erfolgt in der Küche des Sozialzentrums, künftig sollen nach der Sanierung der Mittelschule vor allem die kindgerechten Portionen für Kindergärten und Ganztagesbetreuungen die Schulküche zubereiten.“



Pflegedienstleiterin Daniela Brandstätter berichtete von kontinuierlichen Weiterbildungen (Demenz, Palliativbetreuung) für qualitativ hochwertige Pflegeangebote und einer fachgerechten Versorgung der Klienten.



Der abschließende Dank von Seiten der Gemeinden galt dem gesamten Sprengelteam um Geschäftsführerin Daniela Frick Schafferer, die den Dank an ihr 28-köpfiges Mitarbeiter-Team, den 30 freiwilligen Essensfahrern und der spendenfreudigen Bevölkerung weitergab. I



Bild: Wechsel im erweiterten Vorstand (v.l.): Obmann Helmut Schwitzer mit dem ausscheidenden Hausarzt Dr. Manfred Klema und Nachfolger Dr. Andreas Zangerle. Foto: Wörgötter