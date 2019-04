Ein „kunstvoller“ Abschied

Bei der Vernissage von Michael Unterluggauer in der Sparkassefiliale in Hopfgarten wurde ein „kunstvoller“ Abschied von Filialleiter Hubert Wetzinger, der in den Ruhestand geht, gefeiert.



Hopfgarten | Es waren mehrere Ereignisse, die bei der Ausstellungseröffnung von Michael Unterluggauer am 21. März in der Sparkasse Hopfgarten gefeiert wurden. Filialleiter Hubert Wetzinger geht mit Ende des Monats in Pension, die Sparkasse feiert ihr 35-jähriges Jubiläum und der Künstler präsentierte seine neuesten Werke.



Künstler mit Tiefgang



„Die Sparkasse gibt der Kunst Raum“, meinte LR Beate Palfrader. Anhand der technischen Vielfalt und der Farben sind für sie die Werke des gebürtigen Osttiroler Künstlers unverkennbar. Unterluggauer hat sich in der Kunstszene in Österreich und weit darüber hinaus einen Namen gemacht. Beinahe 40 Jahre unterrichtete er Bildnerische Erziehung als Hauptschullehrer und Volksschuldirektor. Vor vier Jahren übersiedelte Michael Unterluggauer von Tirol nach Oberösterreich, wo er heute in Engerwitzdorf lebt und in seinem Atelier wirkt. Beim Blick von der Oberflächlichkeit in die Tiefe trifft man auf die Seele, die in jedem seiner Werke steckt.



In Zusammenarbeit mit dem Kunstraum



Organisiert wurde die Ausstellung von Peter Ainberger, Kunstraum Hopfgarten – Glas Schneider, der schon mehrmals zusammen mit Hubert Wetzinger gearbeitet hat. Es war eine Art vorzeitige Verabschiedung in den Ruhestand – was Wetzinger eigentlich nicht beabsichtigt hatte. Die Sparkassen-Vorstände Franz Stöckl und Manfred Krimbacher kamen zur Vernissage ebenso wie Bgm. Leo Niedermoser aus St. Jakob der eigentlichen Heimatgemeinde des baldigen Ruheständlers. „Er war nicht immer leicht, aber immer engagiert“, erklärte Bgm. Paul Sieberer, der hofft, auch weiterhin einen regen Diskussionspartner in Wetzinger zu finden.



Ausstellung ist bis 20. Mai geöffnet



Die Ausstellung Michael Unterluggauer – es befinden sich auch Hopfgarten bezogene Werke unter den Bildern – ist bis 20. Mai in der Sparkasse zu besichtigen. Brigitte Eberharter



Bild: Vorstand Franz Stöckl, der neue Filialleiter Thomas Manzl, Hubert Wetzinger, Michael Unterluggauer, LR Beate Palfrader, Filialleiter-Stellvertreterin Heidi Mauracher und Bgm. Paul Sieberer (v.li.). Foto: Eberharter