Ein ganzes Dorf im Käsefieber

Bereits zum 23. Mal ging am vergangenen Samstag in Kössen das traditionelle „Kasfest“ in Szene. Und auch heuer blieben zumindest käsekulinarisch keine Wünsche offen.



Kössen | Wenn es um Käse geht, dann kann den Kaiserwinklern keiner ein X für ein U vormachen: Das zeigte sich einmal mehr beim 23. Kasfest, das in Kössen in Szene ging. Ob Kassuppe, Kassknödel, Kasspatzeln oder einfach nur pur am Stück – tausende Käseliebhaber ließen sich die Köstlichkeiten bei Kaiserwetter schmecken.

Die Eröffnung zelebrierten wie immer TVB-Obmann Gerd Erharter und die Heumilchkäse-Produzenten der Region. Gemeinsam mit Thomas Loferer (Biokäserei Walchsee) übernahm mit Bürgermeister Reinhold Flörl dann den Fassanstich. Die Sennerei-Vertreter Anton Fahringer jun. (Almkäserei Burgeralm), Georg Danzl (Sennerei Danzl), Georg Kramer (Kaiserwinkl Sennerei Kössen), Michael Jäger (Almkäserei Feldalm), Reinhard Brunner (Sennerei Plangger) sowie Thomas Loferer (Biokäserei Walchsee) präsentierten ihre Spezialitäten, die einmal mehr reißenden Absatz fanden. Margret Klausner

Bild: Anton Fahringer (Almkäserei Burgeralm), Georg Danzl (Sennerei Danzl), Georg Kramer (Kaiserwinkl Sennerei Kössen), Michael Jäger (Almkäserei Feldalm), Reinhard Brunner (Sennerei Plangger) und Thomas Loferer (Biokäserei Walchsee). (v.l.).