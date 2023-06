Ein ganz besonderer Festakt

Die kleinste Feuerwehr des Bezirks Kitzbühel feierte zum 110. Geburtstag ein stimmungsvolles und beeindruckendes Fest.



St. Ulrich | Mit dem Musikantentreff am Samstagabend hatte das Organisations-Team rund um den Kommandanten Ernst Pirnbacher ein goldenes Händchen bewiesen. Neben den gern gehörten „Erbkoglern“ aus Fieberbrunn heizten die ehemaligen Kult-Gruppen „Die Stoaberger“ und „Die Steinplatten-Casanovas“ die Stimmung im Festzelt ordentlich an.



Der Sonntag stand im Zeichen des Dankes und des Rückblickes. Die heilige Messe von Pfarrer Stanislav Gajdos im Herzen des traditionsreichen Ortsteils wurde von der Musikkapelle St. Ulrich umrahmt und der abschließende Segen vom Geläute der umliegenden Glockenstühle begleitet.



Erstmals Ehrenmitgliedschaft verliehen

Nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick würdigte die Feuerwehr Flecken die Verdienste der beiden ehemals langjährigen Kommandanten Sebastian Hauser und Anton Auer mit der erstmaligen Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Im Beisein von zahlreichen Ehrengästen gratulierte auch LK-Präsident und Nationalratsabgeordneter Josef Hechenberger zum Jubiläum – er war, wie viele Gäste und Einheimische, vom Ambiente und der Kulisse am Fleckner Feuerwehrhaus begeistert – dazu gehörte das Fahnenschwingen der Landjugend St. Ulrich genauso wie der Festausklang mit der Formation „Stoabergblech“. rw

Bild: Die ersten Ehrenmitglieder der FF Flecken (Mitte) mit LK-Präsident NAbg. Josef Hechenberger, Altbürgermeisterin Brigitte Lackner, KDT Ernst Pirnbacher, Anneliese und Sebastian Hauser, Anton und Anneliese Auer, Bezirks-KDT und Bürgermeister Martin Mitterer, Abschnitts-KDT Hannes Harasser und Fähnrich Alois Deisenberger (von links). Foto: Wörgötter