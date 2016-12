Ein explosives Tanzfeuerwerk

Standing Ovations bekamen die Schüler für ihren diesjährigen Galaabend – und das zurecht!



St. Johann | Wie vielseitig die Ausbildung an der Tanz-Musical Akademie in St. Johann ist, stellte der alljährliche Galaabend wieder einmal unter Beweis. Von Schauspiel, über Gesang, bis hin zum Tanzen – die Schüler sind wahrhafte Unterhaltungskünstler.



„I feel good“



Unter dem Motto „I feel good“ gestalteten Bettina Huber und Beate Stibig-Nikkanen einen abwechslungsreichen Abend, der keine Wünsche offen ließ. Der Galaabend wurde mit dem dramatischen Schauspiel „Else“ von Schnitzler eröffnet. Für Gänsehaut sorgten auch die Einzelchoreographien von Eva Kleß, Theresa Lerchl, Alina Hoffmann und Selina Mavec.



Schlag auf Schlag ging es dann im zweiten Programmteil. Die Schüler zündeten ein wahres Hitfeuerwerk und zeigten ihr tänzerisches Können. Für den guten Sound sorgte „DJ“ Carsten L. Sasse. Da konnte sich auch das Publikum kaum auf den Stühlen halten! Applaus!

Johanna Monitzer