Ein Traum für jeden Springreiter

Christoph Obernauer darf sein Heimatland bei den Weltmeisterschaften in Herning vertreten.



Kitzbühel, Herning | Die ganze heurige Saison bestach Christoph Obernauer mit konstant guten Leistungen. Er konnte Top drei Platzierungen in Montefalco (ITA), Bratislava (SLO), Sopot (POL) und Poznan (POL) erringen und siegte zuletzt beim CSI 3* in Smorin über 1,50 m.

Holsteiner Wallach Kleons Renegade

Derzeit belegt der 34-Jährige den zweiten Platz in der österreichischen Rangliste der Springreiter. Sein erst 9-jähriger Sportpartner Kleons Renegade wurde von ihm 3-Jährig übernommen und bis zur höchsten Klasse im Springreiten ausgebildet.

Der große, aber äußerst sensible Holsteiner Wallach wurde sorgfältig an große Herausforderungen herangeführt und bewies mit sechs Ergebnissen über 1,60 m, dass er auch dieser Höhe gewachsen ist.

Für das Reitsportzentrum Mauring am Start

Dem 4 köpfigen Team, das bei den Weltreiterspielen in Herning (DEN) an den Start gehen wird, gehören drei Reiter dem Reitclub Kitzbühel an. Neben Christoph Obernauer, erhielt auch die Nummer 1 von Österreich, Max Kühner der einen Ausbildungsstall in Bayern betreibt, und auch Julia Houtzager-Kayser – sie betreibt gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Reitanlage in den Niederlanden - ihre Grundausbildung im Reitsportzentrum Mauring, für welches sie von Beginn ihrer Reitkarrieren bis heute an den Start gehen.

Thomas Frühmann fungiert als Trainer

Christoph Obernauer lebt, arbeitet und trainiert im Reitsportzentrum Mauring. Sein langjähriger Trainer ist Thomas Frühmann – eine absolute Reiterlegende der Obernauer in der Ausbildung der Pferde, der Turnierplanung und in der Turniervorbereitung unterstützt.

Neben den drei Kitzbüheler Reitern gehören Katharina Rhomberg aus Vorarlberg und Bianca Babanitz aus dem Burgenland als Resevereiterin ebenfalls zum WM Team für Östereich. Wir wünschen den Sportlern viel Erfolg bei diesem tollen Event.

Bild: Christoph Obernauer fährt mit Top-Ergebnissen zu den Weltmeisterschaften nach Herning.Foto: Team Mytrill