Ein Tag im Zeichen der Haflinger

Die Prämierung der schönsten Pferde, ein umfangreiches Schauprogramm, das alle Facetten der Haflingernutzung zeigt und ein großes Familienfest werden nicht nur Pferdefans anlocken.



Reith | Der Haflinger hat in unseren Breiten als Arbeitstier eine lange Tradition. Der Stammverein der Haflingerzüchter Kitzbühel wurde bereits 1933 ins Leben gerufen. 2008 haben sich die Vereine St. Johann, Hopfgarten und Saalfelden den Kitzbühelern angeschlossen. Aus diesem Zusammenschluss entstand schließlich der Haflingerzuchtverein Region Kitzbühel - Salzburger Land.



Am Sonntag, 21. Mai findet auf dem Keilhuberhof in Reith eine große Jubiläumsausstellung und Prämierung der schönsten Haflinger statt. Über 70 Pferde werden erwartet. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Neben Ponyreiten, Kutschenfahrten, einem Clown und einer Hüpfburg für die Kinder, sind auch verschiedene Stände mit Schmankerln der Bäuerinnen bis hin zu Kunsthandwerk geplant.



Nach der Segnung der Pferde, wird auch die neu gebaute Leonhardskapelle feierlich geweiht. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Reither Weisenbläser. Ein Programmhighlight sind außerdem Felbertauernsamer, die das Handwerk des Säumens noch pflegen und präsentieren.

Säumer waren die Spediteure des Mittelalters und haben über das unwegsame Gelände der Alpen auf den Rücken der Haflinger verschiedenste Produkte wie Salz, Fleisch oder Leder über die Tauern nach Süden gebracht. Zu sehen sein wird auch eine Voltigiergruppe und verschiedene Dressurvorführungen. Claudia Egger

Bild: Bezirksobfrau Elisabeth Leitner mit Fortuna vor der neuen Leonhardskapelle und einem Wimpel vom 50-jährigen Jubiläum, der im Reither Gemeindehaus gefunden wurde und von der Tradition der Haflingerzucht in Reith zeugt. Foto: C. Egger