Ein Plus für die Nachhaltigkeit

In der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Seit Anfang Mai ist die heimische Bank Teil des Klimabündnis-Netzwerks und damit als erste Raiffeisenbank einer von über 100 Klimabündnis-Betrieben in Tirol.



Kitzbühel, St. Johann | Am Beginn des Aufnahmeverfahrens zum Klimabündnis-Betrieb steht ein ganzheitlicher Klima-Check. Analysiert werden die Bereiche Energie, Mobilität, Abfall, Beschaffung, Verpflegung, Wasser, Boden und Kommunikation. Eine Vielzahl an Fragen werden unter Anleitung des Klimabündnis Tirol bearbeitet. „Schon kleine Änderungen im Betrieb können Großes bewirken“, ist Bankvorstand Heinz Hasslwanter überzeugt. Gemeinsam mit dem Klimabündnis hat die heimische Raiffeisenbank einen Klima-Fahrplan ausgearbeitet, welcher in den nächsten Jahren in Angriff genommen und nach fünf Jahren vom Klimabündnis evaluiert wird. „Mit unserem Beitritt zum Klimabündnis versuchen wir, einen positiven Einfluss auf unser Umfeld auszuüben. Wir laden unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Partner ein, sich uns auf diesem Weg anzuschließen“, so Karin Nail (Vorständin der Raiffeisenbank).



Über 100 Tiroler Betriebe im Netzwerk

Mit dem Beitritt zum Klimabündnis Tirol hat sich die Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann einem starken Netzwerk angeschlossen: Neben den über 1.000 Klimabündnis-Gemeinden, haben sich österreichweit rund 1.300 Betriebe der Klimabündnis-Idee verschrieben, über 100 davon in Tirol. „Uns ist wichtig, dass sich das Unternehmen ambitionierte Ziele setzt und unsere Idee mitträgt“, erläutert Anabel Heger vom Klimabündnis Tirol. „Wir sind stolz drauf, nun Teil von diesem europaweit einzigartigen Netzwerk zu sein und unseren Beitrag zu einer klimagerechten Welt leisten zu können“, freut sich Heinz Hasslwanter. KA

Bild: Anabel Heger (Klimabündnis), Jacqueline Graz (Personalentwicklung Raiffeisenbank Kitzbühel – St.Johann) sowie Heinz Hasslwanter (Vorstand Raiffeisenbank Kitzbühel – St.Johann). Foto: Raiffeisen