Ein Ohrenschmaus in Kössen

Ein voller Konzertsaal, eine gelungene Musikauswahl, großartige Solisten und Ehrungen langjähriger Mitglieder prägten das Konzert der Musikkapelle Kössen im 175-Jahre-Jubiläumsjahr.



Kössen | Kapellmeister und Komponist Martin Scharnagl eröffnete das bunte und anspruchsvolle Programm mit der „Fanfare Festive“. Im Rahmen der Begrüßung durch Obmann Philipp Wolfenstetter wurden die neuen Marketenderinnen Johanna Hörfarter und Stefanie Kitzbichler vorgestellt. Ihr Konzertdebüt feierten Katharina Lerchenberger (Querflöte) und Wiedereinsteiger Lukas Scheucher (Saxophon). Helmut Opperer führte als Moderator durch den Abend.



Das Publikum kam in den Genuss grandioser Stücke wie dem „Montana-Marsch“, dem Konzertwalzer „Frieden der Berge“ und Jacob de Haans Konzertwerk „Variazioni in Blue“. Beeindruckend und souverän agierten die beiden Solisten des Abends – Josef Bachmann am Flügelhorn und Sängerin Richarda Scharnagl.

Begeisterten Applaus gab es auch für die weltbekannten Melodien im zweiten Teil. Außerdem sorgten das Medley „ABBA Gold“, Scharnagls Polka-Komposition „Auf die Schnelle“ und vier Zugaben für einen großartigen Konzertabend.

Wertschätzung durch Ehrungen

Leistungsabzeichen absolvierten die Jungmusikanten Katharina Lerchenberger (Bronze), Martin Thrainer (Bronze) und Carina Unterrainer (Silber). Gerald Embacher wurde vom Österr. Blasmusikverband mit dem Verdienstkreuz in Silber ausgezeichnet. Die Ehrenmitgliedschaft wurde an drei besonders engagierte Mitglieder verliehen: Hedwig Thrainer, Paul Schwentner und Josef Fahringer. rw

Bild: Die Bundesmusikkapelle Kössen sorgte mit ihrem Muttertagskonzert für einen vollen Konzertsaal. Foto: Wörgötter