Ein Lampengeist in der Gamsstadt

Mit der Komödie von Andreas Kreßner bietet die Heimatbühne im Kolpinghaus einen Abend voll Zauber, Verwirrungen und großartigen Pointen.



Kitzbühel | „Der ‚Lampengeist‘ ist ein Lustspiel in drei Akten. Es ist ein wenig realitätsfremd, aber gerade das gefällt uns momentan“, erklärt Obmann Stefan Ritter. Und diese Meinung teilte auch das Publikum in vollem Maße. Christl Planer als Witwe Emma liefert sich mit ihrem ungeliebten Schwiegersohn in spe Thomas, verkörpert von Stefan Ritter sprachgewandte Wortgefechte, die die Lachmuskeln der Zuseher auf eine harte Probe stellten. Elisabeth Mayer als Carola und Tochter Emma haben alle Hände voll zu tun, die Wogen zu glätten, während Emmas Freundin Ilse (Daniela Schlechter-Kitzbichler) eher Feuer ins Öl (auch in das der Öllampe) gießt.



Lampengeist ist Österreicher

Währenddessen streiten sich der Nachbar Alfons (Andi Luxner) und der Lampengeist Constantin (Georg Ritter) um die Gunst der Witwe. Wobei sich Alfons die ganze Zeit fragt, wo denn dieser Lampengeist plötzlich herkommt.



Aber der erklärt, dass er eigentlich ohnehin Österreicher ist. Dummerweise habe er sich vor Jahrhunderten in eine der vielen Ehefrauen eines Scheichs verliebt und wurde daraufhin von ebendiesem in die Lampe verbannt. Diese Lampe, die Carola und Thomas aus dem Duty Free Shop vom Dubai Urlaub der Mutter Emma mitbringen, verwechseln zuerst mal alle mit einem wunderlichen Schnabelhäferl – alles geht drunter und drüber, köstlich verwirrend und äußerst amüsant.



Die Schauspieler verkörpern ihre Rollen auf hohem Niveau und äußerst stimmig, herrlich anzuschauen und eine „Mords-Gaudi“.



Weitere Spieltermine: 17. und 25. Jänner; 1., 6., 15., 20. und 29. Februar; 6. und 17. März. Beginn jeweils um 20 Uhr im Kolpinghaus Kitzbühel.

Karten sind bei Kitzbühel Tourismus, Tel. 05356/66660 oder an der Abendkasse erhältlich.est

Bild: Die Mitglieder der Heimatbühne Kitzbühel begeisterten mit „Lampengeist“ das Premierenpublikum (l.) Die geheimnisvolle Lampe aus dem Dubai-Urlaub stellt

zuhause die Welt auf den Kopf. Foto: Elisabeth Standl